Perde açılıyor

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Süper Lig'in 22. haftası, yarın oynanacak Konyaspor-Beşiktaş maçıyla başlayacak

15 Şubat 2018 Perşembe 13:49
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Futbolda Spor Toto Süper Lig'in 22. haftası, yarın yapılacak Atiker Konyaspor-Beşiktaş müsabakası ile başlayacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki müsabakanın başlama saati 20.00.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 22. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

20.00 Atiker Konyaspor-Beşiktaş (Konya Büyükşehir Belediye)

17 Şubat Cumartesi:

13.30 Antalyaspor-Kayserispor (Antalya)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Osmanlıspor (Yeni 4 Eylül)

19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor (Ülker)

18 Şubat Pazar:

13.30 Bursaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

13.30 Kardemir Karabükspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

16.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park)

19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

19 Şubat Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Göztepe (Ankara 19 Mayıs)

AA

Son Güncelleme: 15.02.2018 14:03
Anahtar Kelimeler:
FutbolSpor Toto Süper LigMHKHaftanın Hakemleri22. Hafta Hakemleri
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