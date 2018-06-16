Peru kaçırdı, Danimarka attı

Stat: Mordovia

Hakemler: Bakary Gassama (Gambiya), Jean Claude Birumushahu (Burundi), Abdelhak Etchiali (Cezayir)

Peru: Gallese, Trauco, Ramos, Rodriguez, Advincula, Yotun, Tapia (Dk. 87 Aquino), Flores (Dk. 62 Guerrero), Carrillo, Cueva, Farfan (Dk. 85 Ruidiaz)

Danimarka: Schmeichel, Stryger, Christensen (Dk. 81 Mathias Jorgensen), Kjaer, Dalsgaard, Delaney, Eriksen, Kvist (Dk. 36 Schöne), Sisto (Dk. 67 Braithwaite), Yurary, Nicolai Jorgensen

Gol: Dk. 59 Yurary (Danimarka)

Sarı kartlar: Dk. 38 Tapia (Peru), Dk. 86 Delaney, Dk. 90+4 Yurary (Danimarka)

Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'nda C Grubu mücadelesinde Danimarka, Peru'yu 1-0 yendi.

Grupta Dünya Kupası'na 36 yıl sonra katılan Peru ile turnuvada beşinci defa boy gösteren Danimarka karşı karşıya geldi.

45. dakikada ceza alanında topla buluşan Cueva, Yurary ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem Gassama, ilk pozisyonda oyunu devam ettirmesine rağmen daha sonra mücadeleyi durdurarak Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına başvurdu. Pozisyonu yeniden izleyen Gambiyalı hakem, kararını değiştirerek penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Cueva'nın vuruşunda, top kalenin üzerinden dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

59. dakikada Christian Eriksen'in pasıyla sol çaprazdan ceza alanına giren Yurary, yaptığı vuruşla kalecinin sağından topu filelere gönderdi: 0-1.

Mücadeleyi 1-0 kazanan Danimarka, gruptaki ilk maçında üç puanı hanesine yazdırdı.