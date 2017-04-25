PFDK Başakşehir'e cezayı kesti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Medipol Başakşehirli futbolculardan Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan 5'er, Volkan Babacan da 1 maç men cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşma sonrasında basın mensubuna yönelik saldırıları nedeniyle Yalçın ve Ufuk, 5'er resmi müsabakadan men ve 13'er bin lira para cezası aldı. Volkan Babacan'a da aynı maçtan sonra basın mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve 13 bin lira para cezası verildi. Kurul ayrıca, Medipol Başakşehir'in takım kaptanı Emre Belözoğlu'na da sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 50 bin lira para cezası verildiğini açıkladı.