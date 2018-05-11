Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
101852
ALTIN
182.922
DOLAR
4.2953
STERLİN
5.8427
EURO
5.1310
banner138

PFDK, en ağız cezayı kime verdi?

PFDK'nin Başakşehirli futbolcu Arda Turan'a verdiği 16 maçlık men cezası, kurulun geçmişte verdiği ağır cezaları akıllara getirdi. Türk futbolunda Engin Baytar 11, Önder Çengel 16 ve Şehmus Özer 14 maç ceza almıştı

11 Mayıs 2018 Cuma 15:46
PFDK, en ağız cezayı kime verdi?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK), Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan'a verdiği 16 maçlık men cezası, kurulun geçmişte futbolculara verdiği ağır cezaları hatırlattı.

PFDK, daha önce de çeşitli nedenlerle birçok futbolcuya ağır cezalar verdi. Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan, Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta Demir Grup Sivasspor maçında yardımcı hakeme yönelik saldırısı nedeniyle 10, ihracından sonra müsabaka hakemine hakareti ve tehdidi sebebiyle üçer olmak üzere toplam 16 müsabakadan men edildi.

Engin Baytar'a 11 maç men cezası

PFDK, 2012'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan TFF Süper Kupa maçında, müsabaka hakemlerine ve taraftarlara yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik saldırısı nedeniyle Galatasaraylı futbolcu Engin Baytar'ı 11 resmi müsabakadan men etmişti. Engin Baytar, sonraki sezonda Galatasaray formasıyla 9 karşılaşmada forma giymiş ve kariyerinde düşüşe geçmişti. 34 yaşındaki futbolcu, son olarak bu sezon Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele eden Karadeniz Ereğli Belediyespor'un formasını giydi.

Meireles'in 11 maçlık cezası 4'e inmişti

PFDK, Spor Toto Süper Lig'de 2012-2013 sezonunun 16. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray ile oynadığı karşılaşmada Fenerbahçeli Raul Meireles'e, ihraç sonrası müsabaka hakemine tükürmesi ve müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 11 maç men cezası vermişti. Fenerbahçe'nin itiraz başvurusunun ardından TFF Tahkim Kurulu, cezayı 4 maça indirmişti.

16 maç ceza aldı, sezon sonu İsviçre'ye transfer oldu

PFDK, 2014'te 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynanan Eyüpspor-Kızılcahamamspor maçında Eyüpsporlu Önder Çengel'i, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi, oyundan ihraç sonrası hakeme saldırısı ve hakareti nedeniyle 16 resmi müsabakadan men cezasına çarptırmıştı. Önder Çengel, men cezasının ardından Türkiye liglerinde bir daha forma giyemedi ve sezon sonu İsviçre ekibi United Zürich'e transfer oldu.

Şehmus Özer'e 14 maç men

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 2013-2014 sezonunda 1. Lig'de oynanan İzmir derbisinde Göztepe ile Karşıyaka arasındaki müsabakada Karşıyakalı futbolcu Şehmus Özer'e, hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi, ihraç sonrası hakeme yönelik saldırısı ve hakareti nedeniyle 14 resmi karşılaşmadan men cezası vermişti. Şehmus, Aralık 2016'da geçirdiği trafik kazası sonrası yaşamını yitirmişti.

Nouma'ya 7 ay hak mahrumiyeti

Beşiktaşlı futbolcu Pascal Nouma, 2002-2003 sezonundaki Beşiktaş-Fenerbahçe maçında attığı gol sonrası yaptığı uygunsuz hareket nedeniyle PFDK'den 7 ay hak mahrumiyeti cezası almıştı. Siyah-beyazlı kulüp davranışı nedeniyle Fransız futbolcusunun sözleşmesini feshetmişti. Nouma'nın TFF Tahkim Kuruluna yaptığı itiraz da reddedilmişti.

AA

Son Güncelleme: 11.05.2018 15:57
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Futbol FederasyonuProfesyonel Futbol Disiplin KurulunuPfdkMen Cezası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arda, İspanya'da da gündemde
Arda, İspanya'da da gündemde
Trabzon'a Avrupa yolu da kapandı
Trabzon'a Avrupa yolu da kapandı
Efsane Bursaspor’dan ayrılıyor
Efsane Bursaspor’dan ayrılıyor
İlhan Cavcav sezonunda büyük hüsran
İlhan Cavcav sezonunda büyük hüsran
Galatasaray'dan Akhisar'a kutlama
Galatasaray'dan Akhisar'a kutlama
Kazançları: 8,5 milyon avro
Kazançları: 8,5 milyon avro
Paşa'nın rakibi Gençlerbirliği
Paşa'nın rakibi Gençlerbirliği
Göztepe, Konya deplasmanında
Göztepe, Konya deplasmanında
Bu maçtan şampiyonluk geçiyor
Bu maçtan şampiyonluk geçiyor

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim