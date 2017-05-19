Pişmanlıkları milyonlarca sterlin

İngiliz takımları, kadroda düşünmedikleri ve gitmelerine izin verdikleri futbolcuları, yeni takımlarında ortaya koyduğu performansın ardından geri almak için servet ödemekten çekinmiyor.



Eski futbolcular ını yeniden takıma kazandırmak için menajerlerin yanı sıra kulüplere büyük bonservis bedeli ödeyen kulüplerin başında Manchester United geliyor. Büyük başarılar yaşadığı "Sir" unvanlı Alex Ferguson'un takımdan ayrılmasının ardından yaşadığı düşüşe son vermek için Portekizli teknik adam Jose Mourinho'yu göreve getiren Manchester ekibi, Fransız yıldız Paul Pogba 'dan sonra Michael Keane'in de gelmesi halinde iki eski futbolcusunun transferi için 114 milyon sterlin harcamış olacak. Altyapıdan yetişen Pogba'nın 800 bin sterlin bonservis bedeliyle İtalyan ekibi Juventus'a gitmesine izin veren Manchester United, Mourinho'nun da onayıyla İtalya'da 4 kez şampiyonluk sevinci yaşayan 24 yaşındaki futbolcuyu 90 milyon sterlinlik rekor bonservis bedeliyle yeniden renklerine bağladı. Dünya futbol kamuoyunda büyük ses getiren transfer, herhangi bir usulsüzlük olup olmadığının belirlenmesi için FIFA tarafından mercek altına alınırken, Portekizli teknik adam "Birkaç yıl içinde Pogba'yı ucuza aldığımızı göreceksiniz." açıklamasıyla beklentileri karşılamakta zorlanan futbolcusunun arkasında durdu.

Manchester United'ın eski futbolcularına dönüşü rekor transferle de sınırlı kalmadı. İngiliz basını, kırmızı-beyazlı ekibin 2012 yılından bu yana farklı takımlara kiraladığı ve 2015 yılında Louis van Gaal'in izniyle Burnley'e 2 milyon sterline gönderdiği 24 yaşındaki savunma oyuncusu Michael Keane'i geri almak için de 25 milyon sterlini gözden çıkardığını öne sürdü. Keane'i renklerine bağlamak isteyen kulüpler arasında Chelsea, Liverpool, Everton ve Tottenham Spurs da yer alıyor.

Chelsea daha rasyonel

Manchester United gibi eski futbolcularına yönelen ve bu isimleri yeniden kadrosuna katan Chelsea, bu konuda şu ana kadar daha rasyonel bir transfer politikası izledi. Brezilyalı savunma oyuncusu David Luiz 'i 50 milyon sterlinlik bonservis ücretiyle Paris Saint-Germain'e gönderen Chelsea, bir defans futbolcusu için verilen en yüksek rakamla gitmesine izin verdiği futbolcusundan iki yıl ayrı kalabildi. Güney Londra temsilcisi, bu sezon başında 34 milyon sterlin ödeyerek 30 yaşındaki deneyimli oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. 2011 yılında Portekiz ekibi Benfica'ya 21 milyon sterlinlik bonservisle Sırp Nemanja Matic'i gönderen Chelsea, üç yıl Benfica formasını giyen futbolcuyu 21 milyon sterlinlik bonservisle 5,5 yıllığına yeniden renklerine bağladı.

Lukaku'nun transferi kolay olmayacak

Hollandalı teknik adam Ronald Koeman'ın yönetimindeki Everton'da bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Belçikalı forvet Romelu Lukaku, sadece İngiltere değil Avrupa'nın birçok kulübünün transfer listesinde bulunuyor. Chelsea'nin önce kiralayıp ardından da 28 milyon sterline Everton'a gönderdiği futbolcu için Liverpool temsilcisinin 100 milyon sterlin bonservis belirlediği iddia edildi. Everton ile sözleşmesi 2019 yılında sona erecek Lukaku, ligde 36 maçta attığı 24 golle krallık yarışında ikinci sırada yer alıyor. Manchester United Teknik Direktörü Mourinho'nun sakatlanan Zlatan Ibrahimovic'in uzun süre sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle Lukaku'nun transferinde ısrarcı davrandığı, Chelsea'nin ise eski futbolcusunu geri almak için kesenin ağzını açtığı kaydedildi.