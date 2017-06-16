Podolski 6 Temmuz'da imzalıyor

Japonya Ligi ekiplerinden Vissel Kobe, Galatasaray’dan transfer ettiği Alman futbolcu Lukas Podolski’yi taraftarına duyurdu. Podolski için 6 Temmuz’da imza töreni düzenlenecek.

Vissel Kobe, Galatasaray’dan 2 milyon 600 bin Euro’ya kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Lukas Podolski’yi transfer ettiğini resmi internet sitesinden duyurdu. Açıklamada Podolski ile 6 Temmuz Perşembe günü basın toplantısı yapılacağı da belirtildi. Yıldız futbolcu, Vissel Kobe’de 10 numaralı formayı giyecek. Geniş katılım beklenen basın toplantısına kulüp, en fazla 200 kişinin takip edebileceğini de açıkladı.