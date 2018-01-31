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Pogba'nın ağabeyi Gençlerbirliği'nde

Gençlerbirliği, Manchester United'da forma giyen Paul Pogba'nın ağabeyi Florentin Pogba ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı

31 Ocak 2018 Çarşamba 15:38
Pogba'nın ağabeyi Gençlerbirliği'nde

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, ara transfer döneminde son takviyesini savunma oyuncusu Florentin Pogba'yı kadrosuna katarak gerçekleştirdi.

Başkent kulübü, Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Saint-Etienne'de forma giyen Florentin Pogba'yı renklerine bağladı. Manchester United'da oynayan Paul Pogba'nın ağabeyi Florentin Pogba ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandı. Kırmızı-siyahlılar, ara transfer döneminde daha önce eski oyuncusu Aydın Karabulut'un yanı sıra Bursaspor'dan Deniz Yılmaz ve Ligue 1 ekibi Montpellier'den Beninli oyuncu Stephane Sessegnon'u kadrosuna katmıştı.

İspanya'nın Celta Vigo takımında futbola başladıktan sonra Fransa'nın Sedan ekibine giden 1990 doğumlu Florentin Pogba, 2012 yılında Saint-Etienne'e transfer oldu ancak Sedan'da kiralık oynamaya devam etti. Pogba, Sedan'da bir sezon kiralık forma giydikten sonra Saint-Etienne için mücadele etti. Sakatlığı nedeniyle bu sezon fazla forma şansı bulamayan Pogba, Ligue 1'de 5 maçta süre aldı. Pogba, Gine Milli Takımı'nda ise 20 karşılaşmada görev yaptı.

"Transferi kapattık"

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, yaptığı açıklamada, Florentin Pogba'yı kadrolarına katarak transferi tamamladıklarını söyledi. İyi olan kadrolarını önemli takviyeler yaparak daha da güçlendirdiklerini kaydeden Cavcav, "Stoperimizi de alarak ara transfer dönemini kapattık." ifadesini kullandı. Süper Lig'de Fenerbahçe ile 3 Şubat Cumartesi günü yapacakları karşılaşmanın kendileri açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Cavcav, "Son maçlarımızda oynadığımız oyun, kadromuzun kalitesini herkese gösterdi. Bu kadroya önemli isimler ekledik. Fenerbahçe maçından iyi sonuç alacağımızı düşünüyorum. Takımımızın sezon sonunda iyi yerlerde olacağından şüphem yok." diye konuştu.

AA

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Florentin PogbaFutbolGençlerbirliğiSaint-EtienneSüper LigSÜPERLİG
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