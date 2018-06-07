Portekiz yine sürpriz yapabilir

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 21. FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Portekiz Milli Takımı, Avrupa şampiyonu unvanıyla gideceği turnuvada ilk kez finale yükselmeye çalışacak.

İspanya, Fas ve İran'ın bulunduğu B Grubu'nda ilk ikiye girmek için çaba harcayacak Portekiz Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, kadrosu ve Dünya Kupası geçmişiyle ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

Fernando Santos'un 2014'ten bu yana teknik direktörlüğünü yaptığı ve 2016'da tarihinin ilk Avrupa şampiyonluğuna taşıdığı Portekiz, Avrupa elemelerinde İsviçre, Macaristan, Faroe Adaları, Letonya ve Andorra'nın bulunduğu B Grubu'nda mücadele etti.

Grupta İsviçre ile çekişen Portekiz, oynadığı 10 karşılaşmada 9 galibiyet ve bir yenilgi alarak 27 puan topladı. Elemelerde attığı 32 gole karşılık sadece 4 gol yiyen Portekiz, averajla grubu lider bitirdi ve Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Portekiz, Rusya 2018 biletini şu sonuçlarla aldı:

İsviçre-Portekiz: 2-0

Portekiz-Andorra: 6-0

Faroe Adaları-Portekiz: 0-6

Portekiz-Letonya: 4-1

Portekiz-Macaristan: 3-0

Letonya-Portekiz: 0-3

Portekiz-Faroe Adaları: 5-1

Macaristan-Portekiz: 0-1

Andorra-Portekiz: 0-2

Portekiz-İsviçre: 2-0

Öne çıkan oyuncuları

Daha önceki turnuvalarda Eusebio, Coluna, Simoes, Jose Augusto, Torres, Jaime Graca, Rui Costa ve Luis Figo gibi isimlerin parladığı Portekiz'in en önemli kozu, şüphesiz Real Madrid forması giyen Cristiano Ronaldo olacak.

Real Madrid'de üst üste 3. kez UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran ve 15 golle Avrupa elemelerinin 2. en golcü ismi olan Ronaldo, Eusebio'dan (1966) sonra Dünya Kupası'nda gol krallığını elde eden ikinci Portekizli olmak istiyor. 33 yaşındaki Ronaldo ayrıca 84 golle Macar Ferenc Puskas'a ait "milli takım formasıyla en çok gol atan Avrupalı futbolcu" rekoruna doğru ilerliyor. Ronaldo'nun efsane futbolcu Puskas'ı yakalaması için 3 gol atması gerekiyor.

Elemelerde ağları 9 kez sarsan Andre Silva'nın yanı sıra Bernardo Silva, Gonçalo Guedes, Gelson Martins, William Carvalho ve Joao Mario, Portekiz kadrosunda göze çarpıyor. Beşiktaş'tan Pepe ve Ricardo Quaresma, Göztepe'den ise Beto'nun çağrıldığı kadroda, Türkiye'deki futbolseverlerin Fenerbahçe'den tanıdığı Bruno Alves ve bir dönem Beşiktaş'ta oynayan Manuel Fernandes de yer alıyor.

Dünya Kupası geçmişi

Portekiz Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 6 kez katıldı. Portekiz, turnuvadaki en iyi derecesini, ilk tecrübesini yaşadığı 1966 yılında elde etti. Eusebio'nun sürüklediği takım, klasman karşılaşmasında Sovyetler Birliği'ni 2-1 mağlup ederek 3'üncü oldu. Almanya 2006'da da yarı finale yükselmeyi başaran Portekiz, son olarak katıldığı Brezilya 2014'te ise gruptan çıkamadı.

Dünya kupalarında 26 maç yapan Portekiz, bunların 13'ünü kazandı, 4'ünde berabere kaldı, 9'unu ise kaybetti. Portekiz, Dünya Kupası tarihi boyunca 43 gol attı ve kalesinde 29 gol gördü. Portekiz'in dünya kupaları geçmişi şöyle:

1966 - 3'üncü

1986 - Grup aşaması

2002 - Grup aşaması

2006 - 4'üncü

2010 - Son 16 turu

2014 - Grup aşaması

Kadro

Kaleciler: Anthony Lopes (Olympique Lyon), Beto (Göztepe), Rui Patricio (Sporting Lizbon)

Savunma: Bruno Alves (Glasgow Rangers), Cedric Soares (Southampton), Jose Fonte (Dalian Yifang), Mario Rui (Napoles), Pepe (Beşiktaş), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund), Ricardo Pereira (Porto), Ruben Dias (Benfica)

Orta saha: Adrien Silva (Leicester City), Bruno Fernandes (Sporting Lizbon), Joao Mario (West Ham United), Joao Moutinho (Monaco), Manuel Fernandes (Lokomotiv Moskova), William Carvalho (Sporting Lizbon)

Forvet: Andre Silva (Milan), Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Gelson Martins (Sporting Lizbon), Gonçalo Guedes (Valencia), Ricardo Quaresma (Beşiktaş)

Maç takvimi

15 Haziran (TSİ: 21.00): Portekiz-İspanya (Fisht Stadı - Soçi)

20 Haziran (TSİ: 15.00): Portekiz-Fas (Luzhniki Stadı - Moskova)

25 Haziran (TSİ: 21.00): İran-Portekiz (Mordovia Arena - Saransk)