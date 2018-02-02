Potada 17. hafta maçları oynanacak

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 17. hafta maçları yapılacak. Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne ise 20. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek. Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Yeşilgiresun Belediyespor-Beşiktaş Sompo Japan (Giresun 19 Eylül)

15.15 Eskişehir Basket-Banvit (Anadolu Üniversitesi)

17.00 Galatasaray Odeabank-Darüşşafaka (Sinan Erdem)

20.15 TOFAŞ-Muratbey Uşak (TOFAŞ)

4 Şubat Pazar:

13.00 Fenerbahçe Doğuş-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik)

15.15 Pınar Karşıyaka-Gaziantep Basketbol (Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk)

17.00 Trabzonspor-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (Hayri Gür)

19.30 Demir İnşaat Büyükçekmece-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Gazanfer Bilge)

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

14.00 OGM Ormanspor-Bornova Beckerspor (M. Sait Zarifoğlu)

14.00 Galatasaray-Beşiktaş (Ahmet Cömert)

14.00 Canik Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Canik Belediye Mehmet Can Öztürk)

16.00 Abdullah Gül Üniversitesi-Yakın Doğu Üniversitesi (Kadir Has Kongre Merkezi)

16.30 Çukurova Basketbol-BOTAŞ (Edip Buran)

20.00 Fenerbahçe-İstanbul Üniversitesi (Metro Enerji)

4 Şubat Pazar:

13.00 Adana ASKİ-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Adana Atatürk)

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

16.00 OGM Ormanspor-Bahçeşehir Koleji (M. Sait Zarifoğlu)

Yarın:

15.00 Petkim Spor-Halk Enerji TED Ankara Kolejliler (İzmir ENKA)

16.30 Yalova Group Belediye-Selçuklu Belediyespor (Yalova 90. Yıl)

16.30 Ankara DSİ-Akhisar Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu)

16.30 Sigortam.net Bakırköy Basket-Antalyaspor (Ahmet Cömert)

17.00 Samsun Büyükşehir Belediyespor Anakent-Türk Telekom (Mustafa Dağıstanlı)

17.00 Düzce Belediyespor-Bursaspor Durmazlar (Kalıcı Konutlar Merkez)

18.00 Afyon Belediyespor-Karesispor (Afyonkarahisar Atatürk)

4 Şubat Pazar:

16.00 Bandırma Kırmızı-İstanbulspor Beylikdüzü (Banvit Kara Ali Acar)