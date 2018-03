Sami Can, turuncu-beyazlı takımın Osman Yereşen Tesisleri'ndeki antrenmanı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, devre arasında iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade etti.



Deplasmanda Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalıp, Bursaspor'u 1-0 yendikleri maçlarda kamp döneminin meyvesini yediklerini belirten Sami Can, "Takım olarak müthiş bir uyum yakaladık." diye konuştu. Maç ayırt etmediklerini anlatan Sami Can, "Potansiyelimizin farkına vardık. Bu yüzden de puanlar geldi. Burada en önemlisi, bunun devamının gelmesi." ifadelerini kullandı. Fenerbahçe maçında Jeremain Lens'e karşı oynadığı anımsatılan Sami Can Keskin, şunları kaydetti: "Hocamız beni bir hazırlık maçında sol bekte oynattı. Tahmin ettiğim kadarıyla iyi bir performans sergiledim ve Fenerbahçe maçında bana şans verdi. Lens, ligimizin en kaliteli ve usta ayaklarından birisi. Bütün arkadaşlarım bana katkıda bulundu. İsimler önemli değil. Rakibinizle aynı mücadeleyi sergilerseniz kimse kimseden üstün değil. Şimdiye kadar hep orta sahada, şans verildiğinde de sol bekte oynuyordum. Sol bek mevkisini de benimsediğimi düşünüyorum."

"Süper Lig'de daha önce yer alabilirdik"

Sami Can, bu hafta sahalarında karşılaşacakları Kasımpaşa ile 2012 yılında, TFF 1. Lig play-off finalinde mücadele ettiklerini ve maçtan mağlup ayrılarak Süper Lig'e yükselemediklerinin anımsatılması üzerine, şöyle konuştu: "Şu an bulunduğumuz Süper Lig'de daha önce yer alabilirdik. O maçta takımımıza haksızlıklar yapıldı. Bunlar geride kaldı. Önümüzde çok önemli bir 3 puan var, bunu almayı düşünüyoruz. Kasımpaşa bize yakın olan rakiplerimizden, bu maça daha fazla hazırlanacağız. Hocamızın direktiflerini sahada iyi uygulayıp, istediğimiz 3 puanı almak istiyoruz." Taraftara da çağrıda bulunan Sami Can Keskin, "Hepsinin yanımızda olması bize katkı sağlayacaktır." diyerek sözlerini tamamladı.