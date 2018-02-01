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"Premier Lig çocukluk hayalimdi"

Galatasaray'dan Stoke City'ye transfer olan Senegalli futbolcu Ndiaye, sarı-kırmızılılara teşekkür etti

01 Şubat 2018 Perşembe 16:31
"Premier Lig çocukluk hayalimdi"

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Stoke City'nin Galatasaray'dan transfer ettiği Senegalli futbolcu Badou Ndiaye, sarı-kırmızılılar için veda mesajı yayımladı.

Ndiaye, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Kulüpte bulunduğum 6 aylık süreçte beni destekleyen herkese teşekkür ederim. Her ne kadar kısa bir süre formasını giysem de Galatasaray'da geçirdiğim her dakikadan keyif aldım. Türkiye'nin en iyi takımını desteklemeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı. Kendisi için en önemli şeyin taraftarlar olduğunu belirten Senegalli futbolcu, "Bana her zaman sevgi gösterdiniz. Daha iyi bir şeyi hayal etmedim ömrüm boyunca. Galatasaray taraftarına sevgi ve saygım var. Sizler daima benim kalbimde olacaksınız." değerlendirmesini yaptı.

Transferiyle ilgili geçen haftalarda çıkan iddiaların yanlış olduğunu ifade eden Ndiaye, "Kulüp bir teklif aldı ve gitmeme izin verdi. Ben sadece futbola başladığımdan beri hayalim olan İngiltere Premier Lig'de oynama fırsatını yakaladım.Yine de bu kulüplerin aldığı bir karardı. Tekrardan bana yardımcı olan herkese teşekkür ederim. Galatasaray'ı şampiyonluk yolunda desteklemeyi ve izlemeyi sürdüreceğim." açıklamasında bulundu.

Galatasaray'ın sezon başında Osmanlıspor'dan kadrosuna kattığı 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, 16 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Stoke City'ye transfer oldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Badou NdiayeFutbolGalatasarayStoke City
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