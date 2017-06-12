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Prensip anlaşmasına vardık

Fenerbahçe, Fransız futbolcu Mathieu Valbuena ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu

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Prensip anlaşmasına vardık

Fenerbahçe Kulübü, geçtiğimiz sezon Fransa'nın Olympique Lyon ekibinde forma giyen Mathieu Valbuena ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Mathieu Valbuena ve takımı Olympique Lyon ile yaptığı görüşmeler sonucu  transferi konusunda prensip anlaşmasına varmıştır." denildi. Sarı-lacivertlilerin, tecrübeli futbolcuyla transfer döneminin açılış tarihi 17 Haziran Cumartesi gününden sonra sözleşme imzalayacağı belirtildi. Hücum hattının her iki kanadında ve forvet arkasında oynayabilen 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon Olympique Lyon formasıyla lig ve Avrupa'da 9 gol attı.

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FutbolFenerbahçeMathieu Valbuena
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