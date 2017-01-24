Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118411
ALTIN
162.618
DOLAR
3.8365
STERLİN
5.3309
EURO
4.7269
banner138

Prosinecki için Azerbaycan seferi

Bursaspor, teknik direktör adayları arasında birinci sıraya koyduğu Robert Prosinecki için Azerbaycan'da yaptığı görüşmelerde son noktayı koymayı amaçlıyor

24 Ocak 2017 Salı 16:37
Prosinecki için Azerbaycan seferi
Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, Hamza Hamzaoğlu'nun görevden ayrılmasının ardından takımın başına getirmek için teklifte bulundukları Hırvat teknik direktör Robert Prosinecki'nin durumunun Azerbaycan Futbol Federasyonu yöneticilerine göre netleşeceğini söyledi.

Ay, yaptığı açıklamada, teknik direktör arayışları çerçevesinde Hırvat teknik adam Prosinecki ile görüşmelerin sürdüğünü ifade etti. Futbol şube sorumlusu Yüksel Çolak'ın iki gündür Azerbaycan'da bulunduğunu ve Hırvat teknik adamla görüştüğünü belirten Ay, "Prosinecki bizi istiyor. Biz de kendisini istiyoruz. Ancak halen Azerbaycan Milli Takımı Teknik Direktörü. Kendisi bugün federasyon yetkilileriyle görüşecek. Robert Prosinecki'nin Azerbaycan Futbol Federasyonu yöneticileriyle yapacağı görüşmenin sonuçlarını bekliyoruz." dedi.  Ay, Prosinecki'nin iyi bir teknik adam olduğunu, vizyonu bulunduğu ve Avrupa futbolunu tanıdığını vurgulayarak, "Kendisiyle iyi bir ivme yakalayacağımızı düşünüyorum. Hem Azerbaycan Milli Takımı hem de bizi çalıştırması da ihtimal. Bunun da sorun olacağını düşünmüyorum. Ancak imzalar atılmadan da kesin bir şey söylemek doğru değil. Transferin sonuçlanması için çalışıyoruz." diye konuştu. Hırvat teknik adamla yapılan görüşmelerde bir sıkıntının olmadığını da anlatan Ay, Azerbaycanlı yetkililerle yapılacak görüşmelerin de olumlu sonuçlanması halinde deneyimli teknik adamın bu gece Türkiye'ye gelebileceğini de sözlerine ekledi.
Son Güncelleme: 24.01.2017 16:55
Anahtar Kelimeler:
FutbolBursasporRobert Prosinecki
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Derbi öncesi taraftar buluşması
Derbi öncesi taraftar buluşması
Yunanistan'da futbol durduruldu
Yunanistan'da futbol durduruldu
Sow, kırıklığı oldu
Sow, kırıklığı oldu
"Muazzam bir atmosfer bekliyor"
"Muazzam bir atmosfer bekliyor"
"Volkan 3 net pozisyonu çıkardı"
"Volkan 3 net pozisyonu çıkardı"
Başakşehir'e şaşırtıcı darbe
Başakşehir'e şaşırtıcı darbe
"Kafamda soru işaretleri vardı"
"Kafamda soru işaretleri vardı"
Bolu, Samsun'u düşünüyor
Bolu, Samsun'u düşünüyor
Raptors 15'de 15 yaptı
Raptors 15'de 15 yaptı

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim