Prosinecki için Azerbaycan seferi

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, Hamza Hamzaoğlu'nun görevden ayrılmasının ardından takımın başına getirmek için teklifte bulundukları Hırvat teknik direktör Robert Prosinecki'nin durumunun Azerbaycan Futbol Federasyonu yöneticilerine göre netleşeceğini söyledi.

Ay, yaptığı açıklamada, teknik direktör arayışları çerçevesinde Hırvat teknik adam Prosinecki ile görüşmelerin sürdüğünü ifade etti. Futbol şube sorumlusu Yüksel Çolak'ın iki gündür Azerbaycan'da bulunduğunu ve Hırvat teknik adamla görüştüğünü belirten Ay, "Prosinecki bizi istiyor. Biz de kendisini istiyoruz. Ancak halen Azerbaycan Milli Takımı Teknik Direktörü. Kendisi bugün federasyon yetkilileriyle görüşecek. Robert Prosinecki'nin Azerbaycan Futbol Federasyonu yöneticileriyle yapacağı görüşmenin sonuçlarını bekliyoruz." dedi. Ay, Prosinecki'nin iyi bir teknik adam olduğunu, vizyonu bulunduğu ve Avrupa futbolunu tanıdığını vurgulayarak, "Kendisiyle iyi bir ivme yakalayacağımızı düşünüyorum. Hem Azerbaycan Milli Takımı hem de bizi çalıştırması da ihtimal. Bunun da sorun olacağını düşünmüyorum. Ancak imzalar atılmadan da kesin bir şey söylemek doğru değil. Transferin sonuçlanması için çalışıyoruz." diye konuştu. Hırvat teknik adamla yapılan görüşmelerde bir sıkıntının olmadığını da anlatan Ay, Azerbaycanlı yetkililerle yapılacak görüşmelerin de olumlu sonuçlanması halinde deneyimli teknik adamın bu gece Türkiye'ye gelebileceğini de sözlerine ekledi.