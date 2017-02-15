PSG Barcelona'yı haritadan siliyor

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında, deplasmanda Paris Saint-Germain'e (PSG) 4-0 yenilen Barcelona, uzun bir aradan sonra ilk defa İspanyol basınından çok sert eleştiriler aldı.

Marca gazetesi, "Emery, Barça'yı dağıtıyor" ifadesini manşetine çıkararak, "Di Maria'nın PSG'si Barcelona'yı haritadan siliyor. Cehennemin kapısını Melek (Angel Di Maria'ya atfen) açtı. PSG, maçın başından sonuna, sahanın her yerinde Barcelona'dan üstündü. kaleye şut bile çekemedi. Sezonun en kötü Barcelonası sahadaydı." ifadelerini kullandı. "Tam bir kaza" manşetini atan AS gazetesi, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin maçta 18 top kaybı yaptığını ve kaleyi bulan şutu olmadığını vurguladı.

El Pais, "Barcelona bu sezon 5. yenilgisini aldı. Bu acı mağlubiyet, 23 Nisan 2013'te Münih'te oynanan ve 4-0 biten Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçını hatırlattı.", El Mundo ise "Barcelona, Paris'te öldü. PSG, Barcelona'yı komik duruma düşürdü. Di Maria da kırmızı-mavililere işkence yaptı" değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan Katalan gazeteleri, Barcelona'nın tarihi bir hezimet yaşadığını yazıp, sorumlunun teknik direktör Luis Enrique olduğunu iddia etti. Sport gazetesi, "Barça bu değil" manşetini atarak, "Luis Enrique'nin takımı, Paris'te tarihi bir küçük düşürülme yaşadı." ifadesini kullandı. "Barcelona'da futbolcular artık Enrique'ye inanmıyor" iddiasında bulunan Sport, "Barcelona'nın teknik direktörsüz batışa geçtiği" yorumunu yaptı. El Mundo Deportivo gazetesinin "Felaket" manşetli maç haberinde, "Barcelona ölümcül yara aldı. PSG, gurursuz, futbolsuz bir Barcelona'nın üzerinden geçti. Paris'te kabus yaşandı. PSG'nin bir oyun planı vardı, Barcelona'nın hiçbir şeyi. Barcelona'nın çeyrek finale kalabilmesi için Şampiyonlar Ligi tarihinin en mucize sonucunu alması gerekiyor." denildi. Bu arada maç sonrası Katalan televizyonu TV3'ün muhabirine canlı yayında konuşan Luis Enrique'nin, gelen sorulara sinirlenmesi dikkati çekti. Futbolcu Sergio Busquets'in "PSG taktik açıdan bizden daha iyi organize oldu. Daha çok baskı yaptı." sözlerinin hatırladığı sorular karşısında yenilginin tüm sorumluluğunun kendisinde olduğunu vurgulayan İspanyol teknik adamın, canlı yayının ardından gazetecinin tekrar yanına gitmeye çalıştığı ancak 3 yardımcısının onu durdurduğu kaydedildi.

Son 12 sezonda 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 3 UEFA Süper Kupası, 7 lig şampiyonluğu, 4 İspanya Kral Kupası ve 7 İspanya Süper Kupası olmak üzere toplam 28 kupa kazanan Barcelona, uzun zamandır İspanyol basınından bu kadar sert eleştiriler almamıştı. İspanyol basını ayrıca PSG'nin Barcelona'ya karşı ortaya koyduğu futbolla bu sezon Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmaya aday olduğunu gösterdiğini yazdı.