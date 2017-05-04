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PSG'den ilk hamle geldi

PSG, gelecek sezon tüm kupaları toplamak için ilk hamlesini Aubameyang ile anlaşarak yapıyor

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PSG'den ilk hamle geldi

Paris St-Germain, Şampiyonlar Ligi'nde final oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarına başladı. Fransız devi ilk olarak Pierre Emerick Aubameyang ile anlaştı.

Bild'de yer alan habere göre PSG'nin sportif direktörü Patrick Kluivert, Aubameyang ile bir araya gelerek yıllık 14 milyon euro karşılığında anlaştı. Gabonlu yıldıza üç yıllık sözleşme teklif edildi. Dortmund, Real Madrid'in de gündeminde olan yıldızını 70 milyon euro karşılığında elden çıkartabilir. 2013 yazında 13 milyon euro karşılığında St Etienne'den transfer edilen oyuncunun Dortmund ile sözleşmesi 2020 yılında sona eriyor. (goal)
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FutbolPSGFransaPierre Emerick Aubameyang
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