PSG Neymar ile yetinmedi

Paris Saint Germain, Neymar’ın ardından Monaco’nun yıldızı Mbappe’yi kadrosuna kattı.

Barcelona’dan Neymar’ı 222 milyon Euro’ya transfer ederek dünyanın en pahalı transferine imza atan Fransa’nın Paris Saint Germain Kulübü, ikinci bomba transferini de patlattı. Fransız Kulübü, Monaco’nun yıldızı Mbappe’yi 1 yıllığına kadrosuna kattı. PSG’nin resmi sitesinden yapılan açıklamada Mbappe’nin satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandığı opsiyon kullanıldığında 2022’ye kadar sözleşme imzalanacağı açıkladı.

PSG’nin sezon sonunda bu transfer için Monaco’ya yaklaşık 180 milyon Euro ödeyeceği ifade edildi. Fransız futbolcu geçen sezon Monaco’da 44 maçta 26 gol atmıştı.