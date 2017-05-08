Puan farkı 2 ama heyecan yüksek

Spor Toto Süper Lig 'de lider Beşiktaş ile ikinci sıradaki Medipol Başakşehir arasındaki şampiyonluk mücadelesi, son haftalarda iki takımın aldığı sonuçlarla nefes nefese yaşanmaya başladı. Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe derbisinden 1-1 beraberlikle ayrılan Beşiktaş, puanını 65'e yükseltti. İkinci sırada bulunan Medipol Başakşehir ise Antalyaspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönerek puanını 63'e çıkardı ve şampiyonluk umutlarını kalan 4 haftaya taşımayı bildi.

Puan farkı 2

Siyah-beyazlı takım, özellikle son haftalarda rakibine karşı yakaladığı avantajı kullanamadı. Beşiktaş, son 2 haftada 5 puan yitirirken, turuncu-lacivertli takım 6 puan topladı. Medipol Başakşehir, böylece rakibiyle 28. haftada 7 olan puan farkını 30. hafta sonunda 2'ye kadar düşürdü.

Ligin en golcü iki takımının mücadelesi

Süper Lig'de diğer ekiplerin önüne geçen Beşiktaş ve Medipol Başakşehir, ligin en çok gol atan takımları olarak dikkati çekiyor. Siyah-beyazlı ekip, son 2 haftada 2 gol atmasına rağmen toplamda 59 kez rakip fileleri havalandırarak ligin en çok gol atan ekibi durumunda bulunuyor. Son 3 maçta 7 gol kaydeden Medipol Başakşehirli futbol cular ise bu sezon 58 kez gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş'ın kalan maçları

Beşiktaş, kalan 4 maçta zorlu mücadelelere çıkacak. Siyah-beyazlı ekip, 31. haftada geçmişte taraftarıyla büyük sıkıntı yaşadığı Bursaspor'a konuk olacak. Beşiktaş, 32. haftada ise bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini aldığı Kasımpaşa'yı Vodafone Arena'da konuk edecek. 33. haftada ligde kalma mücadelesi veren Gaziantepspor ile deplasmanda karşılaşacak siyah-beyazlılar, sezonun son maçını ise Osmanlıspor ile evinde oynayacak.

Medipol Başakşehir'in son 4 haftadaki karşılaşmaları

Tarihinin en başarılı sezonuna imza atan ve şampiyonlukta iddiasını sürdüren Medipol Başakşehir ise 31. haftada evinde Gençlerbirliği ile karşılaşacak. 32. haftada Trabzonspor deplasmanına gidecek turuncu-lacivertliler, 33. haftada Adanaspor'u konuk edecek. Medipol Başakşehir, 34. ve son hafta mücadelesini ise dış sahada Kayserispor ile yapacak.