Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
112018
ALTIN
157.143
DOLAR
3.8111
STERLİN
5.0944
EURO
4.5241

Querasma o mesaja açıklama getirdi

Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Querasma, bugün sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafın altına yazdığı ’Her şey için teşekkürler’ mesajına açıklama getirdi.

26 Aralık 2017 Salı 16:48
12 Okunma
Querasma o mesaja açıklama getirdi

Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Ricardo Querasma, bugün sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafın altına yazdığı ’Her şey için teşekkürler’ mesajına açıklama getirdi.

Beşiktaş’ın gol yollarındaki en etkili ayaklarından biri olan Ricardo Querasma, bugün sosyal medya hesabından siyah-beyazlıların şampiyonluk kupasıyla bir fotoğrafını paylaşmış ve altına da, ’Her şey için teşekkürler’ mesajını düşmüştü. Bu paylaşım, Portekizli yıldızın Beşiktaş’tan ayrılacağı yönünde yorumların yapılmasına neden oldu. Querasma da instagram hesabından yeni bir açıklama yayınlayarak söz konusu haberlere açıklık getirdi.

34 yaşındaki futbolcu, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Arkadaşlar benimle ve kulüp hakkında yalan haberler görmekten bıktım. Her şey yolunda gidiyor. Futbolcu arkadaşlarım hocam ve başkanımla kulübümüze başarı getirmek için çalışıyoruz. Kulüp için her şeyi vermek için buradayız ve 2018’de uçacağız."

İHA

Son Güncelleme: 26.12.2017 17:01
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seri galibiyetler almakta zorlandı
Seri galibiyetler almakta zorlandı
Başakşehir Giresun deplasmanında
Başakşehir Giresun deplasmanında
Malatya'da hedef ilk 8
Malatya'da hedef ilk 8
En çok oynayan Muslera oldu
En çok oynayan Muslera oldu
İstatistik lideri Giuliano
İstatistik lideri Giuliano
13 yıl sonra İstanbulspor ile rakip
13 yıl sonra İstanbulspor ile rakip
12 takım teknik direktör değiştirdi
12 takım teknik direktör değiştirdi
En hırçını Beşiktaş
En hırçını Beşiktaş
En çok penaltıyı Göztepe attı
En çok penaltıyı Göztepe attı

banner131

banner132

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim