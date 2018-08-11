Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
94940
ALTIN
251.060
DOLAR
6.4202
STERLİN
8.2314
EURO
7.3162

Radikal kararlar yolda

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, "İki gün içinde bütün Türkiye'yi ayağa kaldıracak transfer yaparız, niye yapmıyoruz? Hayatın gerçekleri öyle değil" ifadelerini kullandı

11 Ağustos 2018 Cumartesi 13:48
Radikal kararlar yolda

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, ekonomik nedenlerden dolayı radikal kararlar alacaklarını söyledi.

Siyah-beyazlı kulübün Vodafone Park Moda Merkezi'nde gerçekleştirilen olağan divan kurulu toplantısında yönetim kurulunda değişiklik amacıyla kısa süre içinde olağanüstü genel kurula gideceklerini açıklayan Orman, ekonomik önlemler konusunda da görüşlerini aktardı. Başkanlığı döneminde kulüp tarihinin en çok oyuncusunu iyi bedellerle sattıklarını vurgulayan Orman, "İki gün içinde bütün Türkiye'yi ayağa kaldıracak transfer yaparız, niye yapmıyoruz? Hayatın gerçekleri öyle değil. 'Gelirlerimiz artarken borcumuz niye artıyor?' diyorlar. Eve götürüyoruz. Ben geldiğimde Beşiktaş'ın borcu zaten ödenebilir halde değildi. Evet kriz var, ama bu krizi ben yaratmadım. Bu ülkenin içindeki bir kurumuz. Radikal kararlar alacağız." diye konuştu.

Başkanlığa seçildiği dönemde kulübün şartlarının olağanüstü durumda olduğunu kaydeden Fikret Orman, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu anda Türkiye'nin şartları olağanüstü bir duruma geldi. Geçen sene mayıs ayında oyuncularımızla sözleşme yaptığımızda avro 3,9 civarındaydı, şimdi 7,5'lara gelmiş. Nereye gideceği de kestirilemeyen bir durum. Bu kriz bizim değil, Türkiye'nin krizi. Geldiğimizde Beşiktaş'ın borcu 330 milyon dolar gibiydi. Gelir 78-80 milyon civarındaydı. Mahkeme masrafları ve faiz de 35-40 milyon dolar götürüyordu. Elinizde 30-35 milyon dolarlık kaynak kalıyordu. Bu da bankalara temlik verilmişti. Beşiktaş tarihinde bütün yatırımlardan daha fazlasını yaptık. Bunu yaparken en önemli konumuz Beşiktaş'ın marka değerini ve saygınlığını yükseltmek oldu."

Yönetime geldikleri dönemde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın borçlarının Beşiktaş'tan daha az olduğunu kaydeden Orman, "Onların gelirleri daha çok vaziyetteyken şu anda herkesin borcu bizden yüksek hale geldi. Denetleme kurulu borcun 2 milyar 100 milyon lira olduğunu açıkladı. Bu brüt borçtur. Alacakları düştüğümüzde borç 1 milyar 846 milyon liradır." diye konuştu. Başarılı bir yönetim kurulu olduklarını savunan Fikret Orman, "Çalışmalarımızı Beşiktaş olduğumuz için yapabildik. Anadolu'da A kulübü veya B kulübü olarak yapabilir miydik, yapamazdık. Potansiyeli olan, büyük bir camia olduğu için yapabildik." değerlendirmesinde bulundu.

"Oyuncuları dönem dönem fazla öne çıkarıyoruz"

Camia olarak bazı şeyleri fazla abarttıklarını belirten başkan Orman, şunları kaydetti: "Oyuncuları dönem dönem fazla öne çıkarıyoruz. Başarı varsa bu camianın başarısıdır. Bireyler bu camianın içinde olduğu için başarılı olmuştur. Talisca örneği yaşadık. Talisca aşağı, Talisca yukarı... Sonuçlarını gördünüz. Kendisine 'Devre arası geldiğinde seni satın alacağız.' dedim. Beşiktaş'ta kalmak istemediğini söyledi. Bunları çok yukarı çıkarıyoruz. Oyuncular, kişiler kendilerini Beşiktaş'ın üstünde görmeye başlıyor. Beşiktaş'ın üstünde hiçbir şey yoktur. Türkiye'nin en büyük kulübünden daha büyük bir şey yoktur."

AA

Son Güncelleme: 11.08.2018 13:50
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGFutbolFikret OrmanDivan KuruluBeşiktaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3 haftalık program açıklandı
3 haftalık program açıklandı
Borç, 2 milyar 103 milyon lira
Borç, 2 milyar 103 milyon lira
İlk maçta hedef galibiyet
İlk maçta hedef galibiyet
Göztepe'nin rakibi Malatyaspor
Göztepe'nin rakibi Malatyaspor
Kupa fatihi zor deplasmanda
Kupa fatihi zor deplasmanda
6'ya 2 Kartal üstün
6'ya 2 Kartal üstün
Malatyaspor'da 3 eksik var
Malatyaspor'da 3 eksik var
İstanbul'da 5 maçtır galip gelemiyor
İstanbul'da 5 maçtır galip gelemiyor
Açılış haftasında rakip Akhisar
Açılış haftasında rakip Akhisar
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim