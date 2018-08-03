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"Rakiplere küfür etmeyin"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman, "Rakiplerimize yönelik tribünlerdeki kötü tezahüratı kesinlikle tasvip etmiyoruz" ifadelerini kullandı

03 Ağustos 2018 Cuma 14:09
"Rakiplere küfür etmeyin"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı taraftarların rakip takımlara küfürlerini tasvip etmediğini bildirdi.

Başkan Orman, siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Türk futbol ailesinin tüm paydaşlarının ortak hedefi, futbolu güzelleştirmek ve sevdirmektir. Bu ortak hedef doğrultusunda ülke futbolunda yaşanan sorunları çözmenin tek yolu takımlarına gönül veren futbol sevdalılarının birlikte hareket etmesidir. Bu anlayışla Beşiktaşımızın dün akşam B36 Torshavn mücadelesi sırasında rakiplerimize yönelik tribünlerdeki kötü tezahüratı kesinlikle tasvip etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın geleneklerinde rakiplerine saygının yer aldığını vurgulayan Fikret Orman, şunları kaydetti: "Beşiktaş'ın büyük taraftarı, geleneklerinden gelen rakibe saygı ve adil rekabet duygusuyla tarihimizin her döneminde centilmenliğiyle Türk spor tarihine adını yazdırmıştır. Taraftarlarımızın bu sezon boyunca da kulübümüzün şanlı tarihine ve geleneklerine uygun şekilde, rakiplerimize saygı konusunda bundan sonraki mücadelelerde daha duyarlı davranacağına yürekten inanıyorum."

AA

Son Güncelleme: 03.08.2018 14:17
Anahtar Kelimeler:
FutbolFikret OrmanBeşiktaş
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