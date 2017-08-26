Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, UEFA Avrupa Ligi grup kuraları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kulübün web sitesine açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, “Popülist olmadan konuşmak gerekir, bunu hep ilke edinmişimdir. Ama bu bir teslimiyet değildir bu bir korkaklık değildir. Bu ülkede bazen çok sivri konuştuğunuzda ukala oluyorsunuz, çok tutuk konuştuğunuzda, güvensiz konuştuğunuzda da bu sefer korkak oluyorsunuz. Bunun ortasını bir türlü bulamadık bu spor alanında. Ama ben her zaman temkinli konuşmaktan yana olan anlayışımı sürdürmek istiyorum” dedi.
"Rakiplerimizin hepsiyle başedeceğiz"
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, "Sahada duruşumuzla, mücadelemizle ve taktik anlayışlarımızla hepsiyle baş edeceğiz" dedi
26 Ağustos 2017 Cumartesi 12:37
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Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, UEFA Avrupa Ligi grup kuraları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kulübün web sitesine açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, “Popülist olmadan konuşmak gerekir, bunu hep ilke edinmişimdir. Ama bu bir teslimiyet değildir bu bir korkaklık değildir. Bu ülkede bazen çok sivri konuştuğunuzda ukala oluyorsunuz, çok tutuk konuştuğunuzda, güvensiz konuştuğunuzda da bu sefer korkak oluyorsunuz. Bunun ortasını bir türlü bulamadık bu spor alanında. Ama ben her zaman temkinli konuşmaktan yana olan anlayışımı sürdürmek istiyorum” dedi.