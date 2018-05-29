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Ramos'a tepki imzaya dönüştü

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Sergio Ramos'un Muhammed Salah'ı bilinçli olarak sakatladığı iddiasıyla başlatılan kampanyaya 463 bin taraftar katıldı

29 Mayıs 2018 Salı 14:25
Ramos'a tepki imzaya dönüştü

Real Madridli futbolcu Sergio Ramos'un, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpoollu Muhammed Salah'ı bilinçli olarak sakatladığını iddia eden taraftarların imza kampanyasına yoğun ilgi gösteriliyor.

"Muhammed Salah'ı kasten sakatlayan Ramos FIFA ve UEFA'dan ceza almalı" adıyla Change.org üzerinden düzenlenen kampanyada, şu ana kadar 463 bin imza toplandı.

Hedefin 500 bin imza olduğu kampanyada, maç boyunca fair-play kurallarına uygun davranmadığı öne sürülen İspanyol futbolcunun, video görüntülerinin yardımıyla UEFA ve FIFA tarafından cezalandırılması çağrısında bulunuldu.

Real Madrid'in Liverpool'u 3-1 yenerek kupaya uzandığı karşılaşma sırasında Ramos ile girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlanan Mısırlı futbolcu Salah, gözyaşları içinde 31. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

AA

Son Güncelleme: 29.05.2018 15:01
Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar LigiSergio RamosReal MadridLiverpool
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