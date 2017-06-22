Ranoldo'nun yeni kozu PSG

Marca'nın haberine göre Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in Konfederasyon Kupası'ndan sonra Cristiano Ronaldo 'yla yapacağı görüşmede Portekizli süperstar masaya PSG'nin teklifini sunarak oturacak.



İspanyol basınındaki Real Madrid'e yakın birçok kaynaktan yükselen iddialar resmi ağızdan doğrulanmasa da kendisine yöneltilen vergi kaçırma suçlaması sonrasında Ronaldo'nun Real Madrid'den ayrılık isteği biliniyor. Başkan Perez bu konuda gazetede yazanlardan daha fazlasını bilmediğini, Portekiz milli takımındaki Konfederasyon Kupası görevini tamamlamasının ardından Ronaldo'yla baş başa görüşeceğini söylemişti. Marca'ya göre o görüşmede Ronaldo ayrılık isteğini bir kez de Başkan'a iletecek ve PSG'nin "Para sorun değil" diyerek kendisi için her türlü miktarı ödemeye hazır olduğunu bildiğrdiği teklifi gündeme getirecek. İspanyol gazeteye göre Ronaldo'ya PSG dışında da Çin'den de teklifler var. Fakat yıldız futbol cu kariyerine Avrupa'da devam etmeye kararlı. Kısa süre önce yine Ronaldo'yla adı anılan Manchester United'ın Portekizli efsanenin transferiyle ilgilenmediği bilgisi de manşetlerde yer almıştı.

Futbolculuk kariyerinde Sporting Lizbon, Barcelona, Real Madrid ve Inter ile ulusal ve uluslararası birçok şampiyonluk yaşayan 44 yaşındaki Figo, Madrid Savcılığı tarafından 2011-2014 yıllarında imaj gelirleriyle bağlantılı olarak 14,75 milyon avro vergi kaçırmakla suçlanan Ronaldo hakkında Portekiz basınına açıklamalarda bulundu. Figo, kulüplerin tek bir oyuncuya bağımlı olamayacağını belirterek, "Real Madrid gibi kulüplerin ismi, başkan da dahil herkesten büyüktür. Sadece Ronaldo değil, hiç kimsenin vazgeçilmez olmadığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı. Ronaldo'nun takımdan ayrılabilmesinin birçok etkene bağlı olduğunu aktaran Figo, "Bu, onun kişisel kararı. Eğer bir kişi gerçekten bir şeyin olmasını istiyorsa onu sonuçlandıracaktır. Fakat ben bunu olası görmüyorum." değerlendirmesinde bulundu. 2000 yılında Barcelona'dan rekor bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olan eski milli futbolcu Figo, eflatun-beyazlı formayla ikişer lig ve İspanya Süper Kupası, birer de UEFA Şampiyonlar Ligi ile UEFA Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

Portekizli eski futbolcu Luis Figo, vergi kaçırdığı iddiasıyla hakkında soruşturma açılmasının ardından İspanyol ekibi Real Madrid'den ayrılmak istediği öne sürülen vatandaşı Cristiano Ronaldo'nun vazgeçilmez olmadığını söyledi.