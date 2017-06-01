"Rapid Wien'den teklif yok"

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Zoran Barisic, başarılı bir sezon geçirdiklerini ve Spor Toto Süper Lig'de kalma hedefini gerçekleştirdiklerini söyledi.



Barisic, Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, yarın deplasmanda oynayacakları Akhisar Belediyespor maçının çok zor geçeceğini belirtti. Takımda sakat ve cezalı oyuncuların sayısının fazlalığına değinen Barisic, "Takıma giremeyen oyuncularımızın bu maçta şans bulup kendilerini gösterecek olmaları önemli. Takımın önemli bir parçası olduklarını gösterecekler. Başarılı bir sezon geçirdik. Hedefimiz ligde kalmaktı ve biz bunu başardık." diye konuştu. Daha önce görev yaptığı Avusturya'nın Rapid Wien takımına döneceği yönünde söylentiler olduğunun hatırlatılması üzerine Barisic, "Kesinlikle böyle bir şey yok. Geçen sene oradan ayrıldım ve tekrar oraya gitmek gibi bir düşüncem yok. Şu anki tek odak noktam Kardemir Karabükspor ve Süper Lig." ifadelerini kullandı. Yeni sezon için hazırlıkların başladığını belirten Barisic, şunları kaydetti: "İki kanat oyuncusu, 10 numara ve sağ beke ihtiyacımız var. Fakat bunları düşünmeden önce kimlerin gidip kimlerin kalacağına karar vermek ve ona göre bir planlama yapmak daha mantıklı."

Hazırlıklar tamamlandı