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Raptors 15'de 15 yaptı

NBA Doğu Konferansı lideri Toronto Raptors, art arda 8'inci, son 16 maçında 15. galibiyetini elde etti

12 Mart 2018 Pazartesi 10:44
Raptors 15'de 15 yaptı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks'i 132-106 yenen Toronto Raptors, üst üste 8. galibiyetini aldı.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nın zirvesindeki Toronto Raptors, deplasmanda New York Knicks'i 132-106 mağlup etti. Raptors böylece son 16 karşılaşmasında 15. kez kazandı. Raptors'ta Jonas Valanciunas 17 sayı, 9 ribaunt, Kyle Lowry 16 sayı, 7 asist ve Serge Ibaka 14 sayı, 7 ribauntla oynadı. 25 sayı kaydeden Tim Hardaway, 18 sayı atan Luke Kornet ve 10 sayı, 11 ribauntla "double double" yapan Michael Beasley, Knicks'i ayakta tutmaya çalıştı.

Ersan'dan "double double"

Philadelphia 76ers forması giyen Ersan İlyasova, takımının deplasmanda Brooklyn Nets'i 120-97 yendiği maçta 11 sayı, 13 ribaunt ve 3 top çalmayla "double double" yaptı. 8 oyuncunun çift haneli skor ürettiği 76ers'ta 21 sayı, 8 ribauntla oynayan Joel Embiid ve 19 sayı, 5 ribauntla mücadele eden Robert Covington, bir adım öne çıktı. Nets oyuncusu D'Angelo Russell, 26 sayıyla sahanın en skoreri oldu.

Los Angeles'ta Randle'ın gecesi

Los Angeles Lakers, Julius Randle'ın yıldızlaştığı mücadelede, konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 127-113 yendi. 36 sayıyla kariyer rekoru kıran Randle ayrıca 14 ribaunt ve 7 asist üretti. Isaiah Thomas 20 sayı, 9 asist, 5 ribaunt, Brook Lopez 22 sayı, 8 ribaunt, Kentavious Caldwell-Pope ise 20 sayı, 6 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı. Cavaliers cephesinde LeBron James 24 sayı, 10 ribaunt, 7 asist, Larry Nance Jr 16 sayı, 8 ribaunt ve Ante Zizic 15 sayı, 7 ribauntla mücadele etti. NBA'e 4 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

New York Knicks-Toronto Raptors: 106-132

Atlanta Hawks-Chicago Bulls: 122-129

Minnesota Timberwolves-Golden State Warriors: 109-103

New Orleans Pelicans-Utah Jazz: 99-116

Denver Nuggets-Sacramento Kings: 130-104

Dallas Mavericks-Houston Rockets: 82-105

Boston Celtics-Indiana Pacers: 97-99

Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers: 97-120

Los Angeles Lakers-Cleveland Cavaliers: 127-113

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Anahtar Kelimeler:
Amerikan Basketbol LigiBasketbolErsan İlyasovaNBAToronto Raptors
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