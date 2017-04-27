Real Madrid, Mbappe için sınırlarını zorluyor. Leuqipe'in haberine göre Real Madrid, Monaco'nun genç yıldızı Kylian Mbappe için 100 milyon avroluk bir teklif yapacak. Zinedine Zidane'ın da çok istediği Mbappe'nin kulübü ile Haziran 2019'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon Fransa Lig 1'de Monaco formasıyla 24 maça çıkan Kylian Mbappe, 13 gol atıp 5 de asist yaptı.
Real 100 milyon avro önerdi
Real Madrid, Kylian Mbappe için Monaco'ya 100 milyon avroluk bir teklif yapmaya hazırlanıyor
27 Nisan 2017 Perşembe 13:10
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