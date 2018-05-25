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Real 13'üncü kupanın peşinde

Real Madrid, 12 kez ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en çok kazanan takım unvanını sürdürüyor

25 Mayıs 2018 Cuma 13:39
Real 13'üncü kupanın peşinde

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde yarın Liverpool ile karşılaşacak Real Madrid, kupayı en çok müzesine götüren takım olarak öne çıkıyor.

İspanya temsilcisi, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016 ve 2017 yıllarında olmak üzere 12 kez mutlu sona ulaşarak, Avrupa'nın bir numaralı kupasının en başarılı takımı olmayı başardı. Madrid ekibi, 1962, 1964 ve 1981 yıllarında yaptıkları final maçlarında ise sahadan yenik ayrılarak kupaya uzanamadı. Rakibi İngiltere temsilcisi Liverpool ise 7 kez finale kaldığı şampiyonada 5 kez mutlu sona ulaştı.

39 farklı takım final oynadı, 22'si kupa kazandı

Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük kupasında şimdiye dek 39 farklı takım final maçına çıktı. 22 kulüp ise kupayı müzesine götürme başarısını gösterdi. Kupayı Real Madrid 12, Milan 7, Liverpool, Bayern Münih ve Barcelona 5'er, Ajax 4, Manchester United ve Inter 3'er, Benfica, Juventus, Nottingham Forest ve Porto 2'şer, Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic, Kızılyıldız, Feyenoord, Hamburg, Olympique Marsilya, PSV, Steaua Bükreş ve Chelsea de birer kez kazandı.

Rekor İspanyolların

1992-1993 sezonundan bu yana UEFA Şampiyonlar Ligi adı altında oynanan "Kupa 1"i şimdiye kadar en çok İspanyol takımları kazandı. İspanyol ekiplerinin 17 kez kazandığı şampiyonada, İtalyanlar ve İngilizler 12'şer, Almanlar 7, Hollanda takımları 6, Portekiz temsilcileri 4, Fransız, Rumen, İskoç ve Yugoslav takımları da birer defa mutlu sona ulaştı.

AA

Son Güncelleme: 25.05.2018 14:53
Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar LigiReal MadridLiverpoolKupa
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