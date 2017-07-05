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Real 80 milyonu geri çevirdi

Manchester United, uzun süredir peşinde olduğu Alvaro Morata için Real Madrid'den tekrar olumsuz yanıt aldı

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Real 80 milyonu geri çevirdi

Goal'ün edindiği bilgilere göre İngiliz devi, 70 milyon euro olarak yaptığı ilk teklifini 80 milyon euro olarak yeniledi. Ancak yıldız futbolcudan ciddi bir gelir elde etmeyi hedefleyen Real Madrid, 90 milyon euro'da diretince görüşmeler tıkandı.

Şu anda tatilde olan 24 yaşındaki futbolcu ise, Real Madrid'e geri dönmeyi düşünmüyor ve Manchester United forması giymek istiyor. Geçen yaz Real Madrid'in geri satın alma opsiyonunu kullanarak Juventus'tan 32 milyon euro karşılığında transfer ettiği Morata, geride bıraktığımız sezon toplamda 20 gole imza atmıştı. Manchester United, bu yaz şu ana kadar sadece Benfica'dan Victor Lindelöf'ü kadrosuna katabildi.
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