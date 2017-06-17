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Real Donnarumma'nın peşinde

Real Madrid, Milan ile sözleşme yenilemecek olan Gianluigi Donnarumma'ya teklif yapmaya hazırlanıyor

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Real Donnarumma'nın peşinde

Real Madrid, Milan ile 2018 yılında sona erecek olan sözleşmesini yenilememe kararı alan gözde file bekçisi Gianluigi Donnarumma ile bu yaz anlaşmaya hazırlanıyor.

AS'ta yer alan haberde İspanyol devinin 18 yaşındaki file bekçisine yıllık 6 milyon euro'luk uzun süreli bir sözleşme önermeye hazırlandığı ve bu yaz olmasa bile 2018 yazında transferi gerçekleştirmek istediği belirtildi. Marca'nın haberinde ise Real Madrid yönetiminin Donnarumma transferine 'kesin' gözüyle baktığı kaydedildi. Öte yandan Donnarumma'ya Juventus'un da ciddi bir teklif yapmaya hazırlandığı biliniyor. İtalyan devi, Donnarumma'yı gelecek sezon futbola veda edecek olan Gianluigi Buffon'un yerine düşündüğü konuşuluyor.
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FutbolİspanyaReal MadridGianluigi DonnarummaMilan
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