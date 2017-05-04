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"Real'i çalıştırmam, hayalim Barça"

Everton Menajeri Ronald Koeman, en büyük hayalinin Barcelona'yı çalıştırmak olduğunu söyledi

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"Real'i çalıştırmam, hayalim Barça"

Sport'a konuşan Koeman, Everton'dan ayrılmayı düşünmediğini belirtirken, "Bir gün Barcelona'yı çalıştırırsam çok mutlu olurum. O kulüpte güzel anılarım var ve Camp Nou'nun benim için ne kadar özel bir anlam ifade ettiğini anlatamam" sözlerini kullandı. Real Madrid'den teklif gelmesi halinde bunu reddeceğine dikkat çeken Hollandalı, "Onlara büyük saygım var ama ben Barcelona ile özdeşleşmiş biriyim. Bu saatten sonra onları çalıştırmamın imkanı yok" diyerek sözlerini tamamladı.

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