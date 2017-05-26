Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Real'in hedefi Bonucci

Juventus'un yıldız stoperi Leonardo Bonucci için Real Madrid, devreye girmeye hazırlanıyor

Bu haber kez okundu.

Real'in hedefi Bonucci
La Liga'da şampiyonluk ipini göğüsleyen ve Şampiyonlar Ligi'nde final oynayacak olan Real Madrid'de transfer çalışmaları da sürüyor. Don Balon'da yer alan habere göre Pepe ile yollarını ayıracak olan İspanyol devi, aradığı stoperi Çizme'de buldu. Real Madrid, Juventus'un yıldız savunma oyuncusu Leonardo Bonucci için yaz aylarında bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Son yıllarda gösterdiği harika performansla tüm devlerin dikkatini çeken Bonucci, Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e karşı forma giyecek. Öte yandan Real Madrid'in hedefindeki İtalyan yıldız ile başka bir Avrupa devi olan Manchester City de ilgileniyor. Pep Guardiola'nın ekbi, Bonucci'yi İngiltere'ye taşımak istiyor. 2010-11 sezonunda Bari'den Juventus'a transfer olan 30 yaşındaki oyuncu, İtalyan ekibiyle yedinci sezonunu geçiriyor.
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Leonardo BonucciReal Madrid
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100