La Liga'da şampiyonluk ipini göğüsleyen ve Şampiyonlar Ligi'nde final oynayacak olan Real Madrid'de transfer çalışmaları da sürüyor. Don Balon'da yer alan habere göre Pepe ile yollarını ayıracak olan İspanyol devi, aradığı stoperi Çizme'de buldu. Real Madrid, Juventus'un yıldız savunma oyuncusu Leonardo Bonucci için yaz aylarında bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Son yıllarda gösterdiği harika performansla tüm devlerin dikkatini çeken Bonucci, Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e karşı forma giyecek. Öte yandan Real Madrid'in hedefindeki İtalyan yıldız ile başka bir Avrupa devi olan Manchester City de ilgileniyor. Pep Guardiola'nın ekbi, Bonucci'yi İngiltere'ye taşımak istiyor. 2010-11 sezonunda Bari'den Juventus'a transfer olan 30 yaşındaki oyuncu, İtalyan ekibiyle yedinci sezonunu geçiriyor.
Real'in hedefi Bonucci
Juventus'un yıldız stoperi Leonardo Bonucci için Real Madrid, devreye girmeye hazırlanıyor
26 Mayıs 2017 Cuma 17:25
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