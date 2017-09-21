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Real Madrid gibisi yok

Real Madridli futbolcu Benzema, "Real Madrid'in futbol anlayışı hoşuma gidiyor. Benim için Real Madrid'den daha büyük bir kulüp yok. Burası benim son kulübüm olacak" şeklinde konuştu

21 Eylül 2017 Perşembe 15:59
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Real Madrid gibisi yok

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid ile sözleşmesini uzatan Karim Benzema, futbolu bu kulüpte bırakmak istediğini söyledi.

Santiago Bernabeu Stadı'nda basın toplantısı düzenleyen Benzema, 2009 yılından bu yana formasını giydiği Real Madrid'de kariyerini sürdürmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, "Real Madrid'in futbol anlayışı hoşuma gidiyor. Benim için Real Madrid'den daha büyük bir kulüp yok. Burası benim son kulübüm olacak." diye konuştu. Fransız futbolcu, 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılan sözleşmesi sona erdiğinde 34 yaşına geleceğinin hatırlatılması üzerine, "Real Madrid'de oynamak zor çünkü sahada sizden çok şeyler bekleniyor. Burada kalabilmen için alçak gönüllü olman ve çalışman gerekiyor. Bu kulüpte büyük futbolcularla bir aradayım, ilk 11'de sahaya çıkıyorum ve tarih yazmaya devam etmek istiyorum. Real Madrid'in yeri, bende çok büyük." ifadelerini kullandı.

La Liga'ya bu sezon kötü bir başlangıç yapan ve lider Barcelona'nın 7 puan gerisine düşen Real Madrid'in toparlanacağına inandığını söyleyen Benzema, "Büyük kulüplerin başına bazen böyle şeyler gelebiliyor. Sezonun henüz başındayız. Takıma güveniyoruz çünkü birlik içindeyiz." değerlendirmesinde bulundu. Real Madrid ile Levante arasında 9 Eylül'de oynanan maçta sakatlanan Fransız yıldız, tedavisinin hızla devam ettiğini belirterek, "İyileşmek için her gün çalışıyorum. Tarih veremem ama umarım yakın bir zamanda sahalara dönerim." şeklinde konuştu.

Benzema, çok fazla gol atamadığı yönünde yapılan eleştirilere katılmadığını kaydederek, "Modern futbolda bir forvet artık sadece gol demek değil. Oyuna katılmalı, diğer futbolculara boşluklar yaratmalısın. Konuştuğumuz şey futbol, gol değil. İnsanların daha fazla gol atmadığım için beni eleştirmelerini anlıyorum ama ben futbolun geneline daha çok bakıyorum. Her zaman, performansımdan daha çok takımı düşünüyorum. Gol atmak için kale önünde çok çalışıyorum ama bir forvetin pasları, asistleri ve topla hareketleri de çok önemlidir." diye görüş belirtti.

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