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Real Madrid'in kozu Ronaldo

Real Madrid, kupada finale kadar çıktığı 12 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Real Madrid formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 15 kez ağları sarsan ve krallık yarışında açık ara farkla zirvede yer alan Ronaldo, finalde Liverpool karşısında takımının en önemli kozu olacak

25 Mayıs 2018 Cuma 13:40
Real Madrid'in kozu Ronaldo

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiltere temsilcisi Liverpool ile karşılaşacak Real Madrid, yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo'nun yüksek performansına güveniyor.

Zinedine Zidane teknik direktörlüğündeki Real Madrid, grup aşamasından katıldığı Avrupa'nın bir numaralı kupasında zorlanmasına rağmen tecrübesiyle adını finalistler arasına yazdırdı. Finale kadar çıktığı 12 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergileyen İspanya ekibi, bu maçlarda rakip fileleri 30 kez havalandırdı, kalesinde 15 gol gördü.

Real Madrid, H Grubu'nda İngiltere'nin Tottenham, Almanya'nın Borussia Dortmund ve Kıbrıs Rum Kesimi'nin APOEL takımlarıyla mücadele etti. Zorlu geçen maçların ardından grubunu Tottenham'ın ardından 13 puanla ikinci sırada tamamlayan Madrid ekibi, son 16 turunda Fransa'dan Paris Saint-Germain, çeyrek finalde İtalya'dan Juventus, yarı finalde ise Almanya'dan Bayern Münih'i eleyerek adını finale yazdırmayı başardı. İspanyol ekibinin Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon kaybettiği takımlar, grup aşamasında Tottenham ve çeyrek final rövanşında Juventus oldu. Madrid ekibi, iki maçta da sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

Ronaldo takımını sırtlıyor

Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü oyuncusu, önceki sezonlardaki gibi Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo oldu. Yarı finale kadar forma giydiği her maçta ağları sarsan Ronaldo, turnuva tarihinde üst üste 10 maçta gol atan ilk futbolcu unvanını elde etti.

Grup aşamasında 9, son 16 turunda 3 ve çeyrek finalde de 3 kez ağları sarsan 33 yaşındaki Ronaldo, toplamda attığı 15 golle en yakın rakipleri Liverpoollu Muhammed Salah ve Roberto Firmino'nun 5 gol önünde krallık yarışında açık ara zirvede yer alıyor. Madrid ekibinde Karim Benzema 4, Marcelo 3, Gareth Bale, Lucas Vazquez, Borja Mayoral, Marco Asensio, Luka Modric, Nacho, Casemiro ve Sergio Ramos birer gol kaydetti.

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Son Güncelleme: 25.05.2018 14:52
Anahtar Kelimeler:
Zinedine ZidaneUEFA Şampiyonlar LigiReal MadridLiverpoolCristiano Ronaldo
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