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Real Madrid peşine düştü

Harry Kane'i transfer edeceği konuşulan Real Madrid, golcü transferi için Lewandowski'ye yöneldi

28 Şubat 2018 Çarşamba 12:55
Real Madrid peşine düştü

Bayern Münih'in yıldız golcüsü Robert Lewandowski için transfer söylentileri dinmek bilmiyor. Menajerini değiştirdikten sonra adı Chelsea ve Manchester United ile anılan Polonyalı için dev bir iddia daha ortaya atıldı.

Independent'ın haberine göre Real Madrid, Lewandowski transferinin daha kolay olacağını düşünerek Harry Kane'i askıya aldı ve Polonyalı golcü için harekete geçti.

Geçtiğimiz günlerde menajer Pini Zahavi ile yollarını ayıran Lewandowski'nin Bayern Münih'ten ayrılmak istediği konuşuluyor. Ağustos'ta 30 yaşına basacak olan Lewandowski, çok geç olmadan önündeki fırsatları değerlendirmenin hesabını yapıyor. Bayern Münih'teki dördüncü sezonunu geçiren Lewandowski, bu sezon çıktığı 34 resmi maçta 29 gol kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
FutbolReal MadridLewandowskiBayern Münih
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