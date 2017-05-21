Real Madrid şampiyonluğunu ilan etti

İspanya La Liga’nın son haftasında Real Madrid, deplasmanda Malaga’yı 2-0 mağlup ederek 93 puanla zirvede yer alarak şampiyon oldu.

La Liga’nın son haftasında lider Real Madrid, deplasmanda Malaga ile karşılaştı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Zidane’nın öğrencileri 2. dakikada Ronaldo ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken, 55. dakikada Benzema farkı 2’ye çıkardı. 90 dakika bu sonuçla noktalanırken, en yakın rakibi Barcelona’nın üç puan önünde 93 puanla ligi zirvede tamamladı. Real Madrid, 5 sezonun ardından şampiyon oldu.

Barcelona ise Eibar’ı 4-2 mağlup etmesine rağmen 90 puanla ligi ikinci sırada tamamladı.

Eflatun-beyazlılar, en son 2011-12 sezonunda Teknik Direktör Mourinho ile şampiyonluk kupasını kaldırmıştı.