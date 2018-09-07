Real Madrid’in geliri 750,9 milyon avro

Real Madrid, geçen sezona ilişkin mali tablosunu açıkladı. Buna göre, takımın faaliyet gelirleri bir önceki sezona oranla yüzde 11,3 artarak, 750,9 milyon avro oldu. Bu rakam, oyuncu transferlerinden elde edilen kazançları içermezken, yüzde 11,3’e denk gelen 76 milyon avroluk artış, 2000 yılından bu yana bir mali yıl içinde görülen en büyük artış olarak kayıtlara geçti.