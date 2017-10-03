Referandurum milli takımı da karıştırdı

İspanya’da referandum krizi milli takıma da yansıdı. Referandumu destekleyen açıklamaları nedeniyle Barcelona’nın savunma oyuncusu Gerard Pique milli takım antrenmanında protesto edildi.

İspanya’da Katalan referandumu sonrası yaşanan gerilim milli takıma da yansıdı. İspanya Milli Takımı, Arnavutluk ve İsrail maçlarının hazırlıkları için toplanırken, antrenmanda Pique protesto edildi. İspanyol taraftarlar Katalan futbolcuya küfürlü tezahüratlar yaparken, "Milli takımı bırak" şeklinde tempo tuttu.

GÖZ YAŞLARINI TUTAMAMIŞTI

Pique, pazar günü oynanan Las Palmas maçı sonrası, göz yaşları içinde çok zor bir gün geçirdiğini belirterek, "Polis ve Guardia Civil’in fotoğrafları ortada. Ben bir Katalan’ım ve kendimi bir Katalan olarak hissediyorum. Katalonya halkının tutumundan dolayı gururluyum. Oy vermek bir haktır ve savunulmalıdır" demişti.

"MİLLİ TAKIMI BIRAKIRIM"

İspanya Milli Takımı’nda yer alması ile ilgili konuşan Pique, "Bence Milli Takım’a devam edebilirim. İspanya’da bugün olanları kabul etmeyen ve demokrasiye inanan pek çok insan var. Ama eğer yönetim gerçekten bir problem olduğumu düşünüyorsa, 2018’den önce milli takımı bırakırım" ifadelerini kullanmıştı. Katalonya referandumu sırasında şehirde yaşanan olaylar hakkında konuşurken göz yaşlarını tutamayan Pique, milli takım antrenmanında sadece 23 dakika çalışabildi.