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Rekor bedelle Arsenal yolcusu

Uzun süredir Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna karmak isteyen Arsenal'ın transferde sona geldiği iddia edildi

11 Haziran 2018 Pazartesi 14:23
Rekor bedelle Arsenal yolcusu

İki sezon önce Altınordu'dan Freiburg'a transfer olan Çağlar Söyüncü kariyerinde dev bir adım daha atmak üzere... Genç stoperin Arsenal'a transferinde sona gelindiği belirtildi.

The Sun' da yer alan habere göre, iki sezondur Freiburg'da etkileyici bir performans sergileyen 22 yaşındaki stoperin transferinde iş artık tarafların el sıkışmasına kaldı. Çağlar'ın menajeri Mustafa Doğru da yaptığı açıklamada Arsenal'in şef scoutu Sven Mislintat'ın Dortmund'da çalıştığı dönemde de Çağlar'ı istediğini söylemişti. İki sezon önce yaz sezonunda Altınordu'dan 2,6 milyon euro'ya Freiburg'a transfer olan milli oyuncunun tam 40 milyon euro'luk bedelle Londra'nın yolunu tutması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
FutbolÇağlar SöyüncüArsenal
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