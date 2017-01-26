Rekor gelir elde ettiler

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) mücadele eden kulüpler, 2015-2016 sezonunda 3,24 milyar avro gelir elde ederek rekor kırdı.



Bundesliga'nın internet sitesinde yayımlanan mali raporda, ligde yer alan 18 kulübün 2015-2016 sezonundaki gelirinin, bir önceki sezona göre yüzde 23,7 artarak 3,24 milyar avro olarak gerçekleştiği bildirildi. İlk kez 3 milyar avroya ulaşılan ligdeki 18 kulüpten 13'ünün gelirinin, 100 milyon avronun üzerine çıktığı da belirtildi. Almanya İkinci Futbol Ligi'nin (2. Bundesliga) ise 2015-2016 sezonundaki gelirinin, bir önceki sezona göre yüzde 20,6 artarak 608,3 milyon avroya çıktığı kaydedildi.