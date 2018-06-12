Rekor Matthaeus'ta

Dünyanın en büyük futbol organizasyonu olan ve 4 yılda bir gerçekleştirilen Dünya Kupası finallerinde, en çok maç oynama rekoru Alman Lothar Matthaeus'e ait.

Matthaeus, dünya kupalarında tam 25 kez forma giyerken, ulaşılması zor bir rekora imza attı. Alman futbolcu Miroslav Klose, 24 maçla ikinci, İtalyanların savunma oyuncusu Paolo Maldini, 23 maçla üçüncü sırada yer alırken, Arjantin'in ve dünya futbolunun efsane ismi Diego Armando Maradona, Polonyalı Wladislav Zmuda ve Alman Uwe Seeler 21'er maçla, Matthaeus, Klose ve Maldini'yi izledi.

3 futbolcu 5'er kez Dünya Kupası'na katıldı

Dünya kupalarında en çok forma giyen futbolcu olan Lothar Matthaeus, en çok Dünya Kupası'na katılan futbolcular sıralamasında da Meksikalı Antonio Carbajal ve İtalyan Gianluigi Buffon ile ilk sırada bulunuyor. Üç futbolcu da 5'er kez Dünya Kupası finallerinde yer alırken, Brezilyalı Pele ve Arjantinli Maradona da 4'er Dünya Kupası'nda görev aldı.

En çok sahada kalan Maldini

Dünya kupaları tarihinde en çok sahada kalan futbolcu İtalyan Paolo Maldini oldu. Maldini, 1990 ile 2002 yılları arasında katıldığı 4 Dünya Kupası'nda 23 maçta forma giyip, 2220 dakika sahada kaldı. Maldini'yi 2052 dakikayla 5 Dünya Kupası'nda mücadele eden Alman Lothar Matthaeus ve 1980 dakikayla da Alman Uwe Seeler izledi.