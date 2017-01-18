Rekora koşuyor

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Barcelona'da bu sezon 22 maçta 12 gol atan Arda Turan, Galatasaray ile kariyerinin en skorer dönemini geçirdiği 2008-2009'daki performansını yakaladı

18 Ocak 2017 Çarşamba 13:21
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Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan, kariyerinin en parlak dönemlerinden birini geçiriyor. İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) Las Palmas'ı 5-0 yendikleri mücadelede rakip fileleri bir kez havalandırarak bu sezon 22 maçta 12 gole ulaşan Arda, Galatasaray ile kariyerinin en skorer dönemini geçirdiği 2008-2009'daki performansını yakaladı. Arda Turan, Katalan ekibinin yarın Real Sociedad'a konuk olacağı İspanya Kral Kupası çeyrek final ilk maçında bir gol daha atması durumunda kariyerinin en skorer sezonuna ulaşacak

Tüm kulvarlarda golü bulunuyor
Milli futbolcu, bu sezon Barcelona formasıyla sahaya çıktığı tüm kulvarlarda gol atma sevinci yaşadı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta rakip fileleri 4 defa havalandıran Arda, en fazla golü bu organizasyonda buldu. La Liga'da 13 maçta 3 gol kaydeden 29 yaşındaki futbolcu, Kral Kupası'nda bu gol rakamına 3 karşılaşmada ulaştı. Arda, İspanya Süper Kupası'nda oynadığı 2 maçta ise 2 gol kaydetti.

En golcü diğer sezonu Galatasaray'da
Barcelona'daki performansıyla göz dolduran Arda, diğer en golcü (12) performansını, 2008-2009 sezonunda Galatasaray formasıyla sergiledi. Bu sezon henüz 22 maçta 12 gol bulan milli futbolcu, Galatasaray ile söz konusu sezonda attığı 12 gole, 46 karşılaşmada ulaştı.

İki kez "hat-trick" yaptı
Arda, Barcelona'da bu sezon iki kez "hat-trick" yapma başarısı gösterdi. İlk olarak Şampiyonlar Ligi grubunda Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımına karşı 4-0 kazanılan mücadelede üç gol atan Arda, bu maçla birçok ilke de imza attı. Milli futbolcu, Rivaldo, Ronaldinho, Samuel Eto'o, Lionel Messi ve Neymar'ın ardından Şampiyonlar Ligi tarihinde Barcelona'nın "hat-trick" yapan 6'ncı futbolcusu unvanını elde etti. Arda, Tuncay Şanlı ve Burak Yılmaz'dan sonra Şampiyonlar Ligi'nde üç gol ve üzeri atan 3'üncü Türk oyuncu olarak da kayıtlara geçti. Bu sezon öncesi kariyerinde bir kez "hat-trick" yapabilen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Hercules'i 7-0 yendikleri Kral Kupası son 32 turu rövanşında da üç gol kaydetti.

"El Clasico"dan sonra çıkışa geçti
Arda Turan, sert eleştiriler aldığı Real Madrid karşılaşmasından bu yana görev yaptığı maçlarda sergilediği performansla çıkışa geçti. La Liga'nın 14. haftasındaki "El Clasico" maçının 78. dakikasında oyuna giren ve İspanyol basınınca bitime bir dakika kala yaptığı faulden dolayı beraberlik golünün sorumlusu gösterilen Arda, eleştirilere sahada cevap verdi. Bu sezon forma giydiği ilk 16 karşılaşmayı 5 gol ve 4 asistle tamamlayan Arda, 3 Aralık'taki Real Madrid mücadelesinden sonra sahaya çıktığı 6 maçta 7 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
Son Güncelleme: 18.01.2017 13:32
Anahtar Kelimeler:
Kariyer RekoruArda TuranBarcelonaLa LigaFutbol
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