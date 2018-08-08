Rekorların Galatasaray'ın

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonuna 10 Ağustos Cuma günü MKE Ankaragücü maçıyla başlayacak Galatasaray, 60 yıllık lig tarihinde bazı önemli rekorları elinde bulunduruyor.

Geride kalan sezonda mutlu sona ulaşarak tarihinde 21. kez zirvede yer alan sarı-kırmızılı ekip, ligde en çok şampiyonluk elde eden takım unvanını taşıyor. Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından her 5 şampiyonluğa verilen bir yıldız uygulaması kapsamında, üçüncüde olduğu gibi dördüncü yıldızı da takan ilk takım unvanını aldı.

Üst üste en çok şampiyon olan takım

Sarı-kırmızılılar, lig tarihinde üst üste en çok şampiyonluk kazanan takım. Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında mutlu sona ulaşarak şu ana dek kırılamayan bir rekora imza koydu.

En farklı deplasman galibiyeti

Galatasaray, 60 yıllık lig tarihinde en farklı skorlu deplasman galibiyetini elde eden takım oldu. Sarı-kırmızılı ekip, 1992-1993 sezonunun son haftasında Ankara'da MKE Ankaragücü'nü 8-0 mağlup etti.

Rakip sahada en uzun süre yenilmeyen takım

Galatasaray, lig tarihinde deplasmanda en uzun süre yenilmeyen takım unvanının da sahibi. Sarı-kırmızılılar, 25 Ocak 1998'de Bursa'da Bursaspor'a 3-2 yenildiği maçın ardından, üst üste 40 deplasmanda mağlup olmadı. 1999-2000 sezonunun 33. haftasında İzmir'de Altay'a 1-0 yenilen Galatasaray, 2,5 yıl sonra deplasmanda maç yitirerek ayrı bir rekor kırdı.

25 maçlık iç saha galibiyet rekoru

Galatasaray, lig tarihinde kendi evinde üst üste en çok kazanan takım unvanının da sahibi durumda. 2000-2001 sezonunun 32. haftasında 13 Mayıs 2001'de Ali Sami Yen Stadı'nda MKE Ankaragücü'ne 2-1 yenilmesinin ardından 34. haftada Trabzonspor galibiyeti ile seriye başlayan sarı-kırmızılı takım, şampiyon kapattığı 2001-2002'de evindeki tüm maçları kazandı. Galatasaray, 2002-2003 sezonunun 16. haftasında evinde Beşiktaş'a 1-0 yenilince, 25 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Gol rekoru

Lig tarihinde bir sezonda atılan toplam gol sayısı bakımından rekor Galatasaray'a ait bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, 1962-1963 sezonunda iki aşamalı olarak gerçekleştirilen ligde, 42 maçta toplam 105 gol kaydetti. Bu arada, Galatasaray 16 kezle en çok gol kralı çıkaran takım unvanına da sahip.

Galatasaray taraftarı desibel rekoru kırdı

Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 2010-2011 sezonunda Türk Telekom Stadı'nda yapılan derbide sarı-kırmızılı taraftarlar "Bir spor stadyumunda tezahüratla ulaşılan en yüksek ses rekoru"nu kırdı. "Guinness Dünya Rekorları" organizasyonu tarafından Türkiye'ye gönderilen hakem heyeti, statta resmi ölçüm yaptı. Maçta ilk yarının bitiminin ardından yapılan dahili anonsla 131,76 desibel ile yeni rekor kırıldığı açıklandı. Guinness Dünya Rekorları'nın resmi kayıtlarına göre bundan önce "Bir spor stadyumunda tezahürat ile ulaşılan en yüksek ses rekoru"nun 1 Ekim 2000 tarihinde ABD'nin Colarado eyaletindeki Denver Mile High Stadyumu'nda gerçekleştiği, Denver Broncos ile New England Patroits arasında yapılan ulusal futbol ligi maçında 128,7 desibele ulaşıldığı kaydedilmişti.

Kombine kart rekoru

Galatasaray, 2012-2013 sezonu başında kombine kart satışında Türkiye rekoru kırdı. Söz konusu sezonda 52 bin kapasiteli stadı Türk Telekom'da oynayacağı maçlar için yaklaşık 45 bin kombine kart satışı yapan sarı-kırmızılı kulüp, bu anlamda Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi.

Kötü rekorları

Lig tarihindeki en kötü performanslarından birini 2010-2011'de sergileyen Galatasaray, "Üç büyükler" içinde bir sezonda en fazla yenilen takım unvanını Fenerbahçe'den devraldı. Söz konusu sezonda tam 16 kez sahadan mağlup ayrılan Galatasaray, Fenerbahçe'nin 1987-1988 sezonundaki 13 maçlık kötü rekorunun yeni sahibi oldu. Sarı-kırmızılı ekip ayrıca, 1997-1998 sezonunu 43 gol yiyerek ilk sırada tamamlarken, lig tarihinde "en çok gol yiyen şampiyon" olarak kayıtlara geçti.