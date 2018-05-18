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Riekerink'in Heerenveen mutluluğu

Heerenveen Teknik Direktörü Riekerink, "Hedeflerim arasında yer alan Eredivisie'de teknik direktör olma fırsatı bana verildiği için gururluyum" dedi

18 Mayıs 2018 Cuma 13:04
Riekerink'in Heerenveen mutluluğu

Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) takımlarından Heerenveen ile anlaşan Hollandalı teknik adam Jan Olde Riekerink, yeni takımında mutlu olduğunu söyledi.

Ülke basınına açıklamalarda bulunan Riekerink, kariyerine Eredivisie'de devam edeceği için heyecanlı olduğunu belirterek, "Hedeflerim arasında yer alan Eredivisie'de teknik direktör olma fırsatı bana verildiği için gururluyum. Amacına ulaşmak için hırslı ve ilgi çekici futbol oynayan bir takımda görev alacağım." dedi.

Taraftarı memnun etmek için şampiyonluk yarışına katılmaları gerektiğini söyleyen 55 yaşındaki teknik adam, daha önce edindiği tecrübeleri takıma yansıtarak iyi bir seviyeye geleceklerine inandığını ifade etti.

Heerenveen ile iki yıllık sözleşmeye imza atan Riekerink, eski takımı Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonlukları yaşamıştı.

AA

Son Güncelleme: 18.05.2018 14:00
Anahtar Kelimeler:
Jan Olde RiekerinkHollandaHeerenveenGalatasaray
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