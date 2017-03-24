"Rijkaard beni G.Saray'a istemişti"

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren İstanbulspor'un golcüsü Halil Çolak, Hollanda'nın Go Ahead Eagles takımında oynadığı dönemde, Galatasaray'ın kendisini transfer etmek istediğini ancak maddi sorunlar nedeniyle bu transferin gerçekleşmediğini söyledi.

İstanbulspor'un tesislerinde, açıklamalarda bulunan Halil, "Hollanda'da oyarken, Marc Hoffmans diye bir yöneticimiz vardı, Frank Rijkaard da Galatasaray'ın başındaydı. Onlar birbiriyle görüşmüş ama son anda bir pürüz çıkmış, sorun neydi bilmiyorum. Sanırım parayla ilgili bir sorundu." dedi. Hedefinin Türkiye'deki büyük takımlarda forma giymek olduğunun altını çizen 29 yaşındaki oyuncu, "Kasımpaşa'ya transfer oldum ve 5 yıl İstanbul ekibinin formasını giydim. Bu konuda bir pişmanlığım var. Kasımpaşa'da fazla kaldım diyebiliriz. Çünkü 5 senelik bir süreç geçirdim, çok fazla oynamadığım dönemde gitseydim kendimi daha fazla geliştirebilirdim. O dönemde Kasımpaşa yeni bir şirket olmuştu ve daha çok yabancı futbolcular üzerine kurulu bir düzen vardı. Erken ayrılsaydım, belki kendimi daha düşük bir seviyede gösterip, tekrar Süper Lig'e çıkabilirdim." ifadelerini kullandı.

"İnşallah yolun sonu şampiyonluk olacak"

Ligde son 6 haftaya en yakın rakibinin 5 puan önünde lider durumda giren İstanbulspor'un önemli bir avantaja sahip olduğunu dile getiren golcü oyuncu, şöyle konuştu: "Şu an 5 puan öndeyiz, tabii dışarıdan bakanlar İstanbulspor şampiyon diye söylüyor ama daha önümüzde maçlar var. Matematiksel olarak biten bir şey yok. Her hafta maçlarımızı kazanmaya bakıyoruz. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olacak. İstanbulspor dediğim zaman herkesin mutlaka bir anısı var. Köklü bir takım olduğu için Süper Lig'i hak ediyor." Attığı 9 golle takımın en skorer ismi olan Halil, "Takımın en golcü oyuncusuyum ama daha çok takıma bakmak istiyorum. Takım olamazsa birey hiçbir şey yapamaz. Çok şükür iyi gidiyoruz, ben de başkaları da atıyor. İstanbulspor benim için yeniden bir başlangıç oldu." sözlerine yer verdi.

İbrahim Yılmaz: "Süper Lig'e dönmek istiyorum"

İstanbulspor'un 23 yaşındaki forveti İbrahim Yılmaz da 17 yaşında forma giydiği Spor Toto Süper Lig'de yeniden top koşturmak istediğini söyledi. İbrahim Yılmaz, o günkü adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir'de 6 yıl önce ilk Süper Lig maçına çıktığını anımsatarak, şöyle konuştu: "17 yaşımda Abdullah Avcı beni bir A takım idmanına çağırdı. Çift kalede 1-2 gol attım. Göze girdim ve A takımla idmanlara çıkmaya başladım. Süper Lig'de ilk kez Manisaspor'a karşı şans buldum. Bir sonraki hafta ise Sivasspor karşısında sahaya ilk 11'de çıktım ve 90 dakika oynadım. Abdullah Avcı'nın futbolumda çok büyük katkısı vardır, beni altyapıdan çıkardı. Sonra performansımda bir düşüş oldu ve farklı takımlarda oynadım. Şu an İstanbulspor'dayım, burada mutluyum, huzurluyum. İnşallah sezon sonunda şampiyon olacağız. İstanbulspor'daki herkes şampiyon olarak 1. Lig'e çıkmayı hak ediyor."

İlk hedeflerinin İstanbulspor'un TFF 1. Lig'e çıkması olduğunu vurgulayan İbrahim, şöyle devam etti: "Genç oyunculardan kurulu bir takımız, burada herkesin bir hedefi var. Hocaların da hedefi var. Şu anda lider durumdayız, inşallah sezon sonunda farklı bir ligin oyuncusu olacağız. Burada futbola aç, kariyer isteyen oyuncular var. Ben kişisel olarak 17 yaşımda erken geldiğim yerlere yeniden tırmanmanın peşindeyim. 1. Lig'deki maçlar canlı olarak yayınlanıyor ve herkes izliyor. Tekrar göz önünde olmak istiyorum. Orada başarılı olup yeniden Süper Lig'de oynamayı hedefliyorum. Çalışıyorum, inşallah olur. 17 yaşımda oynadığım Süper Lig'e dönmek istiyorum." Türk Milli Takımı'nda 14 yaşında görev yapmaya başlayan ve bugüne kadar alt yaş kategorilerinde 68 kez ay-yıldızlı formayı giyen İbrahim, çok kırılgan bir yapısı olduğunu ve bu nedenle şu ana kadar beklenen çıkışı yapamadığını belirtti. İstanbulspor'da her şeyin iyi gittiğini anlatan genç forvet, genç yaşına rağmen bir çok takımda oynadığını, formasını giydiği sarı-siyahlı ekipte başkanından, hocasına ve futbolcusuna kadar herkesin kendisini desteklediğini kaydetti. Türkiye'de beğendiği bir forvet oyuncusu olmadığını sözlerine ekleyen İbrahim, "Avrupa'da beğendiğim forvet, Monaco'da oynayan Radamel Falcao. Onu çok izliyorum. Torino'da Belotti var 23 yaşında. Onun da videolarını internetten izliyorum." yorumunu yaptı.