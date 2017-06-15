Riva satıldı borçlar eridi

Buna göre; arsa satışı karşılığı 3.1 milyar TL satış toplam gelirinden şirket payı denilen yüzde 38’lik bedeli (1 milyar 178 milyon TL) Galatasaray ve Emlak Konut alacak. Bunun 942 milyon liraya denk gelen yüzde 80’ini Galatasaray, kalan 236 milyonu da Emlak Konut alacak. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Riva projesinin sonuçlanmasını değerlendirerek, "Önümüzdeki günlerde çok rahatlayacağız. Çok sevinçliyiz. Çok iyi bir iş yaptık" dedi.