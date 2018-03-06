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Rize, Antep'i hafife almıyor

Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, "Gaziantepspor'un genç oyuncuları yürekleri ile mücadele ediyor" dedi

06 Mart 2018 Salı 11:31
Rize, Antep'i hafife almıyor

Spor Toto 1. Lig'de yarın Gaziantepspor'u konuk edecek Çaykur Rizespor'un kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, rakiplerinin genç oyuncularının yürekleriyle mücadele ettiğini, maçı kesinlikle hafife almadıklarını söyledi.

Bakır, yaptığı açıklamada, geçen hafta deplasmanda Samsunspor maçında iki puan kaybettiklerini ifade ederek şampiyonluk yarışında takım sayısının arttığını belirtti. Ligde hiçbir maçın hafife alınamayacağına işaret eden Bakır, "Hiç beklenmedik kayıplar yaşanıyor ve yarış her geçen hafta zorlaşıyor. Şampiyonluk, play-off, kümede kalma mücadelesi için ligde ez az 15 takım hedef peşinde koşuyor. Her maç sürprizlere gebe. İlk yarıda Gaziantepspor deplasmanında iki puan kaybetmiştik. Gaziantepspor'un genç oyuncuları yürekleri ile mücadele ediyor. Kesinlikle hafife alma lüksümüz yok." diye konuştu.

Bakır, şampiyonluk yarışında puan farkının çok az olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti: "Amacımız kazanıp Boluspor maçı öncesinde biraz olsun rahat nefes almak. Son iki haftada kaybettiğimiz dört puan çok önemli. Bu maçta yaşanacak puan kaybının telafisi ve açıklaması zor. Bu nedenle bu işin bilinciyle hareket ediyoruz. Taraftarlarımız da bu bilinçle bizi yalnız bırakmasın. Hafta içi maç oynamak zor ama onların bu zorlukta takımlarının yanında olacağına inanıyoruz. Çünkü bizim hedefimiz yeniden Süper Lig'e dönmek ve bunu birlikte başaracağız." Spor Toto 1. Lig'de 26. hafta maçları öncesi Çaykur Rizespor 46 puanla lider, Gaziantepspor ise 4 puanla son sırada bulunuyor.

AA

Son Güncelleme: 06.03.2018 12:52
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto 1. LigHasan Yavuz BakırFutbolÇaykur Rizespor
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