Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
119817
ALTIN
163.028
DOLAR
3.7702
STERLİN
5.3288
EURO
4.6875

Rize, Atiemwen'i gönderdi

Rizespor, ilk yarıda Manisaspor'da kiralık olarak forma giyen Atiemwen'in sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti

30 Ocak 2018 Salı 12:40
Rize, Atiemwen'i gönderdi

TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Iyayi Believe Atiemwen ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.

Yeşil-mavili kulübün basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, yaptığı yazılı açıklamada, yapılanma çalışmaları kapsamında Nijeryalı orta saha oyuncu Atiemwen ile karşılıklı anlaşarak ayrılma kararı aldıklarını belirtti. Bakır, 22 yaşındaki oyuncuya kulübe yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ederken futbol yaşamında da başarı diledi. Nijeryalı oyuncu, sezon başında kiralık olarak gönderildiği Grandmedical Manisaspor'da ilk yarıda ligde forma giydiği 14 maçta bin 80 dakika görev aldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
AtiemwenÇaykur RizesporFutbolTFF 1. Lig
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Hatalarımızın faturası ağır oldu"
"Hatalarımızın faturası ağır oldu"
Akhisar avantaj peşinde
Akhisar avantaj peşinde
"Takımın gidişatından memnunum"
"Takımın gidişatından memnunum"
"Bizi cesaretlendirin"
"Bizi cesaretlendirin"
Ömür boyu futboldan men edildi
Ömür boyu futboldan men edildi
Kartal, Larin'deki problemleri çözdü
Kartal, Larin'deki problemleri çözdü
Fener kupada Giresun ile oynayacak
Fener kupada Giresun ile oynayacak
Ndiaye'nin transferi bitti
Ndiaye'nin transferi bitti
Ara transfer dönemi sona eriyor
Ara transfer dönemi sona eriyor

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim