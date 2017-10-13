Rize çıkışa geçmek istiyor

TFF 1. Lig'in 8. haftasında 15 Ekim Pazar günü sahasında Samsunspor'u ağırlayacak Çaykur Rizespor'un oyuncusu Mehmet Uslu, çıkışa geçmek istediklerini söyledi.

Mehmet Uslu, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın çok verimli geçtiğini belirtti.

Ligde üç maçtır kötü giden bir durumlarının olduğunu ifade eden Mehmet, "Bu kötü gidişat ile birlikte hoca değişikliği oldu, 5 gündür İbrahim hoca ile birlikteyiz ve iyi çalışıyoruz. Hocamızın bazı özel istekleri var. Oyuncular olarak bu istekleri yerine getirmek için gayret sarf ediyoruz. Elbette son haftalardaki kötü gidişattan hepimiz çok mutsuzuz. Lige verilen arada çok iyi çalışarak Samsunspor maçına hazırlandık. Bu ara eksiklerimizi görüp kapatma adına çok verimli oldu." diye konuştu. Mehmet, milli maçlar için verilen araların kötü giden takımlar için her zaman iyi bir fırsat olduğunu belirterek, şöyle devam etti: "Hem kafa hem de fizik olarak dinlendik. Bu arada da iyi hazırlandık. Samsunspor maçıyla çıkışa geçmek istiyoruz. Ayrıca İbrahim Üzülmez hocamız yaptığı analizlerde, özellikle temas oyununda bazı eksiklerimizin olduğunu söyledi. Agresif bir yapıya sahip olduğu için agresif bir oyuncu topluluğu istiyor. Biz de futbolcular olarak bunu yerine getirmeye çalışıyoruz. Rakiple daha çok temas ve top kazanma adına çalışmalar yapıyoruz."

Kendi performansını da değerlendiren Mehmet Uslu, şunları kaydetti: "Sol bek oyuncusuyum ama Hikmet hoca beni daha çok ön tarafta değerlendirdi. Ben de elimden geleni yapmaya çalıştım ancak defansta daha rahat oynuyorum. Performansımı daha yukarıya çıkartacağım. Daha çok çalışıp takıma katkı vermek istiyorum."