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Rize'de hedef galibiyet serisi

Çaykur Rizespor Kulüp Başkan Vekili Hasan Kartal, "Ligin ikinci yarısına kazanarak başladığımız için mutluyuz. Galibiyet serisi yakalayarak ilk iki içerisinde yer edinmek istiyoruz" diye konuştu

23 Ocak 2018 Salı 12:06
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Rize'de hedef galibiyet serisi

TFF 1. Lig'de 34 puanla üçüncü sırada yer alan Çaykur Rizespor'da, kulüp başkan vekili Hasan Kartal, ligde galibiyet serisi yakalayarak ilk iki içerisinde kendilerine yer edinmek istediklerini söyledi.

Kartal, yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısına iyi başladıklarını, Manisa deplasmanında 3-0'lık önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti. Rakiplerinin zor bir süreçten geçtiğini ve var olma mücadelesi verdiğini ifade eden Kartal, saygıyı hak edecek bir mücadele ortaya koyduklarını, kendilerinin ise zirve yarışında yara almadıkları için mutlu olduklarını kaydetti.

Kartal, ligde zirve yarışının her geçen hafta zorlaşacağına işaret ederek, "Artık ligin ikinci yarısında kaybedilen puanların telafi şansı yok. Her puan altın değerinde. Ligin ikinci yarısına kazanarak başladığımız için mutluyuz. Galibiyet serisi yakalayarak ilk iki içerisinde yer edinmek istiyoruz." dedi. İkinci yarıda transfer edilen oyuncuların çok iyi başlangıç yaptığına dikkati çeken Kartal, şöyle devam etti: "Eksiklerimize rağmen yeni transferlerimiz çok iyi bir başlangıç yaptı. Vedat Muriç ilk maçında 2 gol atma başarısı gösterirken Galip Güzel ve Koray Altınay asistleri ile gollere katkı yaptı. Birlikte oynadıkça çok daha iyi işler yapacağız. Takıma yeni oyuncuların katılması için hocamızın isteği doğrultusunda çabalarımız devam ediyor. Tek hedefimiz Süper Lig'e yükselmek."

Kartal, taraftarlara da çağrıda bulunarak, "Artık taraftarımız takımlarının başarısı için stadı doldurmalı. Adana Demirspor maçı ile onlar da yerlerini almalı. Gerekirse tek bir koltuk dahi boş bırakmadan camia olarak kenetlenmeliyiz. Başarıya tek başına ulaşılmaz. Birlik beraberlik içerisinde olursak bunu sağlayabiliriz." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Çaykur RizesporFutbolHasan Kartal
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