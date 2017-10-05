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Rize'de Karaman dönemi sona erdi

Çaykur Rizespor, Hikmet Karaman ile yollarını ayırdı

05 Ekim 2017 Perşembe 16:25
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Rize'de Karaman dönemi sona erdi

TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Hasan Kemal Yardımcı, teknik direktör Hikmet Karaman ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrılmasını kararlaştırdıklarını söyledi.

Yardımcı, yönetim kurulu olarak bir araya geldiklerini ve durum değerlendirmesi yaptıklarını belirtti. Teknik direktör Hikmet Karaman'a hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Yardımcı, "Hocamız ile karşılıklı sulh yoluna gittik. Kendisi son derece anlayışlı yaklaştı. Hikmet Karaman ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrılmasını kararlaştırdık." dedi. Yardımcı, teknik direktör arayışlarına başladıklarını ve en kısa sürede takımı yeni çalıştırıcıya emanet etmek istediklerini sözlerine ekledi.

Ligin ilk 7 haftasında 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle 13 puan toplayan yeşil-mavili ekip, 5. sırada yer alıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Çaykur RizesporFutbolHasan Kemal YardımcıHikmet KaramanTFF 1. Lig
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